El fiscal no le tomó declaración al hombre que hizo una grave acusación contra el joven asesinado en Coghlan

Según declaró Farías, Fernández Lima intentó violarlo en uno de los baños del colegio. “Entró al baño, estaba solo y él viene y me ataca de atrás. Lo especificaré en la Justicia, me lo saqué de encima y pude escapar. Era de hacer esas bromas, que se apoyaban, manoseaban, fue intento de abuso porque estaba con el pantalón bajo”, afirmó el camarógrafo.