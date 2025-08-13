 El fiscal no le tomó declaración al hombre que hizo una grave acusación contra el joven asesinado en Coghlan
El camarógrafo se presentó en Tribunales, pero no pudo formalizar su versión. Subrayó que sigue “a disposición” de la Justicia.

Hace 22 Min

Adrián Farías, el camarógrafo que ante las cámaras dijo que había sido víctima de un intento de violación por parte de Diego Fernández Lima, se presentó hoy ante la fiscalía para brindar su testimonio, pero no le tomaron declaración.

Según pudo saber TN, la causa está siendo llevada por el juzgado tras el pedido de indagatoria. “La Fiscalía no puede producir pruebas ya sea citar o tomar declaraciones a testigos”, indicaron fuentes judiciales a este medio.

El hombre hizo una denuncia mediática contra la víctima cuyos restos aparecieron enterrados en el jardín de la casa de Coghlan de Cristian Graf, el principal sospechoso del crimen.

Farías, que compartió curso con Fernández Lima y Graf en la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36, contó a el trece que “ingreso al colegio con 12 años de edad y tenía pibes de 14 y 15 años en su división y eran bastante revoltosos”.

“No era una división tranquila, de hecho siempre esa división fue tomada como muy complicada con el tema de las conductas. Cursé ahí hasta tercer año y mis padres me sacaron de ese colegio”, sostuvo.

Farías explicó que ni Fernández Lima ni Graf eran sus amigos.

“Diego Fernández era una persona alegre, jodona, que estaba con el grupo de los revoltosos y tenía una manera de joder que era pegando y esas eran las jodas que él hacía”, dijo sobre el joven, que fue asesinado hace 41 años.

Según declaró Farías, Fernández Lima intentó violarlo en uno de los baños del colegio. “Entró al baño, estaba solo y él viene y me ataca de atrás. Lo especificaré en la Justicia, me lo saqué de encima y pude escapar. Era de hacer esas bromas, que se apoyaban, manoseaban, fue intento de abuso porque estaba con el pantalón bajo”, afirmó el camarógrafo.

Según dijo, durante años bloqueó el recuerdo del episodio. “No lo hablé con nadie. Me shockeó el giro del caso, jamás creí verlo a Graf así, que haya terminado así”, dijo sobre el principal sospechoso, que fue imputado por encubrimiento agravado en concurso ideal con supresión de evidencia tras el hallazgo de los restos de Fernández Lima en el jardín de su casa.

"Yo expongo lo que viví en esa época, lo que viví en ese momento, pero si le sirve a la causa o no, eso ya no me determina. Lo hice porque necesitaba...“, afirmó.

El albañil que encontró los huesos en Coghlan contó cuál fue su primera reacción: “Me dio escalofríos”

Cristian, el albañil que estuvo presente en el hallazgo de los huesos, habló el lunes con TN y contó sus primeras impresiones al encontrar los restos: “Estaban a poca profundidad, como a 60 centímetros, y llamamos a la policía”. A su vez, remarcó que “los huesos estaban casi pegados a la medianera”.

Todavía sorprendido por el macabro hallazgo, continuó: “Me di cuenta enseguida que eran huesos humanos porque tenía conocimiento. La policía se sorprendió al igual que nosotros. Nadie se espera encontrar una cosa así”.

“Les comunicamos a los vecinos y vinieron por curiosidad para ver lo que pasaba”, señaló sobre los minutos posteriores al hallazgo. “La familia Graf estaba en ese momento, había una señora que no dijo nada y fue ella quien llamó a la policía”, completó.

