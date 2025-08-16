Pijama y pantuflas: así se visten los argentinos en las videollamadas laborales, según un estudio

¿Cuáles son los errores más comunes durante una videollamada?

En América Latina, el percance más común durante una videollamada es el ruido de fondo causado por no silenciar el micrófono, es así como los argentinos también somos el país que más cometen este error con el 33%. A nivel mundial, el 42% de los encuestados fueron interrumpidos por sus hijos o mascotas, pero sólo el 3% lo consideró una molestia, lo cual refleja un cambio significativo en las normas profesionales.