 El Torneo Anual de la Liga Tucumana entra en su fase decisiva
Secciones
DeportesFútbol

El Torneo Anual de la Liga Tucumana entra en su fase decisiva

Azucarera Argentina, San Martín y otros clubes ya conocen rivales y calendario en la segunda fase de la Primera A, que reparte pase al Regional y cuartos de final.

Hace 2 Hs

Con el sorteo realizado, la Liga Tucumana de Fútbol le puso fecha y nombre a la ilusión de muchos clubes: comenzó la cuenta regresiva para la segunda fase de la zona Campeonato del Torneo Anual de Primera A. La instancia decisiva tendrá dos grupos de 10 equipos que jugarán a una sola rueda, nueve partidos a todo o nada, con la mira puesta en un premio doble: avanzar a cuartos de final y, para los finalistas, asegurarse un pasaje al Torneo Regional Federal Amateur.

El debut promete choques atractivos. En la Zona A, Azucarera Argentina recibirá a San Juan, San Pablo se medirá con Central Norte, Unión del Norte irá contra Almirante Brown, Tucumán Central se cruzará con Villa Mitre y Famaillá enfrentará a Bella Vista. En el Grupo B, Graneros jugará contra Concepción FC, San Antonio frente a Ateneo, Talleres contra Unión Simoca, San Fernando frente a San Lorenzo de Santa Ana y San Martín se las verá con Jorge Newbery.

El Comité Ejecutivo, además, abrió la puerta para que cada club sume hasta tres refuerzos en este tramo. Hoy, se confirmarán los días y horarios de la acción del fin de semana, junto con el inicio de la segunda fase de la Primera B, donde habrá cuatro ascensos en juego.

La adrenalina también estará en las tribunas: todos los encuentros se disputarán con público local, salvo que exista un acuerdo con la policía para permitir la presencia visitante.

Temas Liga Tucumana de FútbolBella VistaArgentinaSan MartínJorge NewberySan Lorenzo de Santa Ana
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El renacer de las glorias: la Liga Tucumana Senior se consolida y este domingo define a sus campeones

El renacer de las glorias: la Liga Tucumana Senior se consolida y este domingo define a sus campeones

Atlético Tucumán-Rosario Central, lo más destacado para ver en la agenda de TV

Atlético Tucumán-Rosario Central, lo más destacado para ver en la agenda de TV

Lo más popular
La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente
1

La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

El PJ tucumano presentó su lista: El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta, dijo Jaldo
2

El PJ tucumano presentó su lista: "El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta", dijo Jaldo

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?
3

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

Fue multicampeón en el River de Gallardo y ahora jugará en un club de un pueblo de 13.000 habitantes
4

Fue multicampeón en el River de Gallardo y ahora jugará en un club de un pueblo de 13.000 habitantes

La estrategia de Jaldo en la lista del oficialismo para las elecciones de octubre: cuáles serán los roles de Manzur y de Acevedo
5

La estrategia de Jaldo en la lista del oficialismo para las elecciones de octubre: cuáles serán los roles de Manzur y de Acevedo

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido
6

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

Más Noticias
San Martín de Tucumán quiere transformar el enojo de las tribunas en el impulso para pelear arriba

San Martín de Tucumán quiere transformar el enojo de las tribunas en el impulso para pelear arriba

El PJ tucumano presentó su lista: El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta, dijo Jaldo

El PJ tucumano presentó su lista: "El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta", dijo Jaldo

Escándalo y derrota: Racing cayó con Peñarol por 1-0 en la Copa Libertadores y definirá todo en Avellaneda

Escándalo y derrota: Racing cayó con Peñarol por 1-0 en la Copa Libertadores y definirá todo en Avellaneda

Conmoción en el deporte: una leyenda del tenis revela su lucha contra una enfermedad neuromuscular

Conmoción en el deporte: una leyenda del tenis revela su lucha contra una enfermedad neuromuscular

Fue multicampeón en el River de Gallardo y ahora jugará en un club de un pueblo de 13.000 habitantes

Fue multicampeón en el River de Gallardo y ahora jugará en un club de un pueblo de 13.000 habitantes

Los síntomas del cáncer de colon que este joven desearía haber detectado antes

Los síntomas del cáncer de colon que este joven desearía haber detectado antes

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Comentarios