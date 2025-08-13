El Torneo Anual de la Liga Tucumana entra en su fase decisiva

Con el sorteo realizado, la Liga Tucumana de Fútbol le puso fecha y nombre a la ilusión de muchos clubes: comenzó la cuenta regresiva para la segunda fase de la zona Campeonato del Torneo Anual de Primera A. La instancia decisiva tendrá dos grupos de 10 equipos que jugarán a una sola rueda, nueve partidos a todo o nada, con la mira puesta en un premio doble: avanzar a cuartos de final y, para los finalistas, asegurarse un pasaje al Torneo Regional Federal Amateur.
El debut promete choques atractivos. En la Zona A, Azucarera Argentina recibirá a San Juan, San Pablo se medirá con Central Norte, Unión del Norte irá contra Almirante Brown, Tucumán Central se cruzará con Villa Mitre y Famaillá enfrentará a Bella Vista. En el Grupo B, Graneros jugará contra Concepción FC, San Antonio frente a Ateneo, Talleres contra Unión Simoca, San Fernando frente a San Lorenzo de Santa Ana y San Martín se las verá con Jorge Newbery.
El Comité Ejecutivo, además, abrió la puerta para que cada club sume hasta tres refuerzos en este tramo. Hoy, se confirmarán los días y horarios de la acción del fin de semana, junto con el inicio de la segunda fase de la Primera B, donde habrá cuatro ascensos en juego.
La adrenalina también estará en las tribunas: todos los encuentros se disputarán con público local, salvo que exista un acuerdo con la policía para permitir la presencia visitante.