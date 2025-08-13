El Torneo Anual de la Liga Tucumana entra en su fase decisiva

Con el sorteo realizado, la Liga Tucumana de Fútbol le puso fecha y nombre a la ilusión de muchos clubes: comenzó la cuenta regresiva para la segunda fase de la zona Campeonato del Torneo Anual de Primera A. La instancia decisiva tendrá dos grupos de 10 equipos que jugarán a una sola rueda, nueve partidos a todo o nada, con la mira puesta en un premio doble: avanzar a cuartos de final y, para los finalistas, asegurarse un pasaje al Torneo Regional Federal Amateur.