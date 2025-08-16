¿Qué se debe revisar antes de comprar un queso artesanal?

La compra de un queso artesanal no debe basarse únicamente en su apariencia o en la fama del productor. Los expertos recuerdan que es fundamental evaluar aspectos como la textura, el olor, el sabor y el aspecto visual del producto, así como verificar el origen, los ingredientes y la información que figura en la etiqueta. Este paso es clave para confirmar tanto la autenticidad como las condiciones de conservación del alimento.