 El video de un arquero de San Lorenzo que expuso las carencias en la pensión y desató la bronca de los hinchas
El video de un arquero de San Lorenzo que expuso las carencias en la pensión y desató la bronca de los hinchas

Jonás Rodríguez, jugador de la Reserva, mostró en redes su rutina diaria y reveló la alimentación que reciben los juveniles del club.

CRISIS "AZULGRANA". El arquero de la reserva mostró un día en la pensión del club y despertó la polémica
Hace 29 Min

San Lorenzo atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia. Con una deuda que supera los 30 millones de dólares, una dirigencia dividida y el presidente Marcelo Moretti salpicado por un escándalo de presunto cobro de coimas, el club acumula problemas que van más allá de lo futbolístico. Y esta vez, la discusión se encendió por un video publicado por uno de sus juveniles.

Jonás Rodríguez, arquero cordobés de la Reserva azulgrana, grabó y compartió en redes sociales cómo es un día en la vida de un jugador que vive en la pensión del club. La filmación, que rápidamente se volvió viral, comienza con imágenes en su habitación y el baño antes de ir a desayunar. Pero lo que más indignó a los hinchas fue lo que mostró después: “Hoy desayunamos café con pan y queso”, relató frente a cámara.

La publicación expuso una dieta considerada insuficiente para un futbolista en formación, y también el deterioro de las instalaciones y el menú de las demás comidas. Según mostró Rodríguez, el almuerzo consiste en pan de carne con arroz y ensalada; la merienda, en chocolatada con pan y queso; y la cena, en ravioles con tortilla.

En redes sociales, el video generó un intenso debate sobre las condiciones que afrontan los juveniles del club. Muchos hinchas señalaron que este caso es un reflejo de la falta de gestión y cuidado hacia quienes representan el futuro de la institución.

No es la primera vez que una denuncia de este tipo sacude al “Ciclón”. Semanas atrás, el plantel profesional femenino se había negado a viajar a la pretemporada por considerar que no contaban con la infraestructura mínima para entrenar y competir. Ambos episodios exponen una realidad que golpea en todos los niveles de San Lorenzo.

Mientras el equipo de Damián Ayude sigue sumando buenos resultados con una base de jugadores surgidos de las divisiones inferiores, el video de Rodríguez deja en evidencia que el esfuerzo deportivo convive con un presente institucional frágil y lleno de deudas pendientes.

Temas Buenos AiresClub Atlético San LorenzoLiga Profesional de FútbolMarcelo Moretti
