El video de un arquero de San Lorenzo que expuso las carencias en la pensión y desató la bronca de los hinchas

Jonás Rodríguez, arquero cordobés de la Reserva azulgrana, grabó y compartió en redes sociales cómo es un día en la vida de un jugador que vive en la pensión del club. La filmación, que rápidamente se volvió viral, comienza con imágenes en su habitación y el baño antes de ir a desayunar. Pero lo que más indignó a los hinchas fue lo que mostró después: “Hoy desayunamos café con pan y queso”, relató frente a cámara.