 "Voy a trabajar como si estuviera primera en la lista", afirmó Rossana Chahla
“Voy a trabajar como si estuviera primera en la lista”, afirmó Rossana Chahla

La intendenta de la capital estuvo presente en el acto donde se anunciaron los nombres de los candidatos del PJ que competirán en las próximas elecciones.

Hace 1 Hs

Tras la oficialización de la lista de candidatos del Partido Justicialista (PJ) de Tucumán para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, en Banda del Río Salí, Rossana Chahla habló con la prensa y reafirmó "su compromiso con la gestión" y con "la defensa del peronismo, aunque no encabece la lista".

“Voy a trabajar como si fuera primera en la lista porque es mi obligación. Voy a demostrar que esto vale la pena, porque la gente tiene que saber que el Estado presente es importantísimo para mucha gente”, aseguró la intendenta.

En ese sentido, sostuvo que “no podemos no ser parte de este gran cambio que volvemos a querer, porque sabemos que este gobierno no está protegiendo ni a las provincias, ni a los municipios, ni a los ciudadanos”.

Chahla concluyó con un mensaje de compromiso personal. “Yo voy a trabajar hasta el último día para poder transformar esta ciudad, pero con recursos propios, como Dios nos ayude y nos bendiga a hacer las cosas lo mejor posible, porque necesitamos del Estado para mucha gente que hoy la está pasando muy mal”.

