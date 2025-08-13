Polémica en el Ascenso: le bajaron el sueldo por expulsiones, se negó y le rescindieron el contrato

El vínculo entre Facundo Pons y Defensores de Belgrano llegó a su fin de la peor manera. El delantero de 29 años, que había llegado como uno de los refuerzos más importantes del mercado de pases, dejó el club antes de tiempo y en medio de un fuerte cruce con la dirigencia.
La relación se quebró tras una medida inédita: la Comisión Directiva decidió aplicarle una rebaja salarial como castigo por las dos expulsiones que acumuló desde su llegada, sumadas a ausencias por lesiones y sanciones. Pons no aceptó la reducción y la discusión derivó en la rescisión de su contrato, que vencía el 31 de diciembre.
El comunicado oficial del club señaló que la decisión fue “de común acuerdo” y justificó el descuento en el sueldo por “conductas inapropiadas para un jugador profesional”. Sin embargo, la medida generó un fuerte malestar en el futbolista, que no volvió a vestir la camiseta rojinegra desde su última roja ante Talleres de Remedios de Escalada, sancionada con cuatro fechas de suspensión.
En total, Pons jugó 14 partidos, todos como titular, y convirtió siete goles ante San Telmo, Estudiantes (2), Defensores Unidos, Colón, Chacarita y Nueva Chicago. Su salida deja al “Dragón” sin su máximo anotador en plena pelea por meterse en la zona de Reducido de la Primera Nacional.