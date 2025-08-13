 Polémica en el Ascenso: le bajaron el sueldo por expulsiones, se negó y le rescindieron el contrato
Polémica en el Ascenso: le bajaron el sueldo por expulsiones, se negó y le rescindieron el contrato

Facundo Pons, goleador de Defensores de Belgrano, dejó Defensores de Belgrano tras un conflicto con la dirigencia por una sanción económica.

POLÉMICA EN LA B. Facundo Pons quedó libre luego de un conflicto salarial y multiples expulsiones en Defensores de Belgrano Instagram @facupons
Hace 1 Hs

El vínculo entre Facundo Pons y Defensores de Belgrano llegó a su fin de la peor manera. El delantero de 29 años, que había llegado como uno de los refuerzos más importantes del mercado de pases, dejó el club antes de tiempo y en medio de un fuerte cruce con la dirigencia.

La relación se quebró tras una medida inédita: la Comisión Directiva decidió aplicarle una rebaja salarial como castigo por las dos expulsiones que acumuló desde su llegada, sumadas a ausencias por lesiones y sanciones. Pons no aceptó la reducción y la discusión derivó en la rescisión de su contrato, que vencía el 31 de diciembre.

El comunicado oficial del club señaló que la decisión fue “de común acuerdo” y justificó el descuento en el sueldo por “conductas inapropiadas para un jugador profesional”. Sin embargo, la medida generó un fuerte malestar en el futbolista, que no volvió a vestir la camiseta rojinegra desde su última roja ante Talleres de Remedios de Escalada, sancionada con cuatro fechas de suspensión.

En total, Pons jugó 14 partidos, todos como titular, y convirtió siete goles ante San Telmo, Estudiantes (2), Defensores Unidos, Colón, Chacarita y Nueva Chicago. Su salida deja al “Dragón” sin su máximo anotador en plena pelea por meterse en la zona de Reducido de la Primera Nacional.

