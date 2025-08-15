La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros

Al aprobar la capacitación, que exige un 80% de asistencia y la presentación de un examen teórico más un informe práctico, los egresados recibirán un certificado emitido con tecnología blockchain, lo que le otorga validez digital y respaldo institucional. Además, se entregará un kit básico de trabajo con correa, collar y máster para que los nuevos paseadores puedan comenzar su actividad inmediatamente.