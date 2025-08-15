La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros

Convertirse en paseador de perros puede ser mucho más que un oficio improvisado. Con la creciente demanda de servicios para mascotas y la necesidad de garantizar su bienestar, la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Sindicato de Trabajadores Caninos (STC) y la Fundación Empujar lanzaron un curso gratuito híbrido que combina teoría, práctica y certificación con tecnología blockchain.
La iniciativa responde a un contexto laboral desafiante, en el que muchos jóvenes y adultos buscan salidas económicas flexibles. El programa apunta a profesionalizar la actividad y a brindar herramientas concretas para que los egresados puedan desempeñarse con seguridad, criterio y responsabilidad.
El curso comenzará el 9 de septiembre y finalizará el 20 de noviembre. Las inscripciones estarán abiertas hasta el inicio de clases y no tendrán costo para los participantes.
Una formación integral para el cuidado y manejo de perros
La propuesta combina 20 encuentros virtuales y ocho presenciales en el predio de la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde funciona la Escuela de Adiestramiento Canino. Cada clase durará dos horas y abordará desde técnicas de conducción y gestión de grupos hasta planificación de recorridos.
Según la información difundida por el Sindicato de Trabajadores Caninos, el programa se enfocará en desarrollar el pensamiento crítico para definir la cantidad de perros por paseo según la experiencia del trabajador. También incluirá el aprendizaje de señales y lenguaje canino para mejorar la comunicación y prevenir conflictos.
Los módulos sobre seguridad e higiene instruirán a los futuros paseadores en la anticipación de riesgos, prevención de accidentes y cuidado integral de los animales, tanto a nivel físico como emocional.
Prácticas reales y herramientas para empezar a trabajar
El curso no se limitará a la teoría. Los alumnos contarán con prácticas supervisadas, utilizando cinco perros provistos por el Sindicato, así como elementos de seguridad para humanos y animales.
Al aprobar la capacitación, que exige un 80% de asistencia y la presentación de un examen teórico más un informe práctico, los egresados recibirán un certificado emitido con tecnología blockchain, lo que le otorga validez digital y respaldo institucional. Además, se entregará un kit básico de trabajo con correa, collar y máster para que los nuevos paseadores puedan comenzar su actividad inmediatamente.
Un paso hacia la profesionalización del oficio
La capacitación busca romper con la idea de que pasear perros es una tarea improvisada que cualquiera puede desempeñar sin conocimientos previos. El objetivo es generar un estándar profesional que beneficie tanto a los animales como a los clientes y a los propios trabajadores.
Desde la organización destacan que esta es una oportunidad para quienes desean insertarse en un mercado en crecimiento, con una formación avalada por instituciones reconocidas como la UBA. Al finalizar, los egresados contarán con habilidades técnicas, conocimientos sobre comportamiento animal y criterios de seguridad, aspectos esenciales para garantizar un servicio de calidad.