 Fortnite derrota a Google y Apple en una batalla legal histórica
Secciones
SociedadTecnología

Fortnite derrota a Google y Apple en una batalla legal histórica

"¡Es una victoria para los desarrolladores y los consumidores de Australia!", dijo la empresa creadora del juego.

Fortnite es un juego que tiene millones de usuarios.
Hace 3 Hs

Un tribunal australiano dictaminó que Apple y Google abusaron de su poder de mercado al dirimir una disputa con el fabricante del popular videojuego Fortnite.

Tanto Apple como Google eliminaron Fortnite de sus respectivas tiendas de aplicaciones en 2020, después de que ese juego con cientos de millones de usuarios registrados diseñara un sistema de pagos dentro de la aplicación que dejaba por fuera a los gigantes tecnológicos.

El desarrollador Epic Games respondió con una serie de acciones legales contra las tecnológicas en tribunales de todo el mundo.

Esta semana, el Tribunal Federal de Australia dictaminó que el dominio de las tiendas de aplicaciones de esas compañías reducía la competencia, lo que probablemente obligaba a los desarrolladores a pagar comisiones más elevadas.

"¡Es una victoria para los desarrolladores y los consumidores de Australia!", reaccionó Epic Games en un comunicado emitido durante la semana.

Sin embargo, el juez Jonathan Beach rechazó las alegaciones del fabricante de que Apple y Google incurrieron en una conducta desleal.

Un portavoz de Google afirmó que la empresa no está de acuerdo con algunas de las conclusiones del tribunal y que "revisará la decisión completa cuando la reciba y evaluará sus próximos pasos".

Temas GoogleAustraliaAppleMicrosoftDigitalVideojuegos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Qué es Brawl Stars y por qué es el videojuego que causa furor entre los niños del mundo?

¿Qué es Brawl Stars y por qué es el videojuego que causa furor entre los niños del mundo?

Evitá dañar tu celular: esta es la peor hora para cargarlo

Evitá dañar tu celular: esta es la peor hora para cargarlo

Una receta fácil y saludable: cómo preparar una salsa natural para pastas en solo 20 minutos

Una receta fácil y saludable: cómo preparar una salsa natural para pastas en solo 20 minutos

Trucos caseros: ¿cómo mejorar la señal y la velocidad del wifi de casa?

Trucos caseros: ¿cómo mejorar la señal y la velocidad del wifi de casa?

Cuáles son tres signos del Horóscopo Chino que cerrarán un ciclo antes de fin de año

Cuáles son tres signos del Horóscopo Chino que cerrarán un ciclo antes de fin de año

Lo más popular
Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”
1

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”

Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico
2

Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico

Ella baila sola
3

Ella baila sola

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile
4

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño
5

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño

Las 5 claves de la semana: se recalienta la campaña, entre denuncias y testimoniales
6

Las 5 claves de la semana: se recalienta la campaña, entre denuncias y testimoniales

Más Noticias
El video de la Municipalidad capitalina que generó debate en las redes: ¿está mal besarse en las plazas de Tucumán?

El video de la Municipalidad capitalina que generó debate en las redes: ¿está mal besarse en las plazas de Tucumán?

¿Qué se debe revisar antes de comprar un queso artesanal?

¿Qué se debe revisar antes de comprar un queso artesanal?

Un sábado fresco y nublado en Tucumán: qué se espera para el Día del Niño

Un sábado fresco y nublado en Tucumán: qué se espera para el Día del Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño

Cacería sí o no: polémica por la superpoblación de especies invasoras

Cacería sí o no: polémica por la superpoblación de especies invasoras

Caza furtiva: hubo dos casos que movilizaron a los tucumanos

Caza furtiva: hubo dos casos que movilizaron a los tucumanos

Comentarios