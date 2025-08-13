 Explotó la interna en el PSG: una de las figuras del equipo anunció que no seguirá en el club
Explotó la interna en el PSG: una de las figuras del equipo anunció que no seguirá en el club

La llegada de un nuevo arquero genera tensión y Donnarumma se despide dejando su futuro abierto en Europa.

Hace 1 Hs

Gianluigi Donnarumma, una de las figuras más destacadas del PSG, anunció que no continuará en el club luego de que llegara un nuevo arquero. Tristeza y decepción fueron las palabras que usó para describir su situación, mientras su futuro podría estar ligado al Manchester City.

Horas después de quedar fuera de la convocatoria para la final de la Supercopa de la UEFA ante el Tottenham, Donnarumma publicó en sus redes sociales que dejará el club. Desde su llegada, explicó que siempre dio todo para ganarse un lugar y proteger el arco parisino. “Desde mi primer día aquí lo di todo, para ganar mi puesto y defender el arco del PSG. Lamentablemente alguien decidió que yo no podía seguir formando parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y triste”, contó en Instagram.

La principal causa de su malestar es la incorporación de Lucas Chevalier, arquero recién llegado de Lille por más de 40 millones de euros. Este fichaje aceleró la salida de Donnarumma, quien todavía no había firmado una extensión de contrato. A pesar de la tensión, el italiano no señaló responsables, aunque todo apunta al director técnico.

Luis Enrique asumió la responsabilidad por la decisión. Soy 100% responsable de esta decisión difícil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Estas decisiones tienen que ver con el perfil del arquero que mi equipo necesita. Esta es la vida de los futbolistas de alto nivel, aseguró, dejando claro que la llegada de Chevalier y su capacidad con los pies fue determinante para elegir al nuevo titular.

Donnarumma fue considerado uno de los mejores arqueros de Europa la temporada pasada, con actuaciones clave que llevaron al PSG a la consagración en la Liga de Campeones y a Italia a ganar la Eurocopa 2021. Sin embargo, con un año restante de contrato y sin renovar, su salida no se hará gratis, y el Manchester United también estaría interesado en él, además del Manchester City.

Un futuro incierto

Este caso recuerda al de hace dos temporadas con Kylian Mbappé, quien dejó el PSG rumbo al Real Madrid tras rechazar una extensión de contrato. La salida de Donnarumma podría seguir un camino similar, dejando al PSG sin su arquero estrella y abriendo un nuevo capítulo en su carrera profesional.

