Explotó la interna en el PSG: una de las figuras del equipo anunció que no seguirá en el club

Horas después de quedar fuera de la convocatoria para la final de la Supercopa de la UEFA ante el Tottenham, Donnarumma publicó en sus redes sociales que dejará el club. Desde su llegada, explicó que siempre dio todo para ganarse un lugar y proteger el arco parisino. “Desde mi primer día aquí lo di todo, para ganar mi puesto y defender el arco del PSG. Lamentablemente alguien decidió que yo no podía seguir formando parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y triste”, contó en Instagram.