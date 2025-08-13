Travel Sale 2025: ¿qué beneficios y promociones ofrecen a los viajeros?

Del 25 al 31 de agosto de 2025 se realizará una nueva edición del Travel Sale, una iniciativa de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) que celebra su 11° aniversario. El evento, que comenzó en 2015 para alentar a los argentinos a viajar, contará con la participación de más de 100 agencias de todo el país.