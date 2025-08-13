Travel Sale 2025: ¿qué beneficios y promociones ofrecen a los viajeros?

Del 25 al 31 de agosto de 2025 se realizará una nueva edición del Travel Sale, una iniciativa de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) que celebra su 11° aniversario. El evento, que comenzó en 2015 para alentar a los argentinos a viajar, contará con la participación de más de 100 agencias de todo el país.
Estas agencias ofrecerán promociones especiales y opciones de pago flexibles, facilitando a los viajeros la reserva de sus vacaciones o escapadas soñadas. El Travel Sale no solo busca darles a los argentinos la oportunidad de descubrir su próximo destino, sino que también tiene como objetivo fortalecer la digitalización del sector turístico en Argentina.
Travel Sal 2025: ¿cuáles son las promociones y opciones de financiación de esta nueva edición?
Uno de los ejes centrales de esta edición será la financiación. El evento contará con acuerdos con bancos y aerolíneas para acceder a paquetes nacionales e internacionales con cuotas sin interés, además de otras opciones de pago y beneficios exclusivos en vuelos, hoteles y servicios complementarios.
Entre las promociones destacadas se incluyen cuotas sin interés para viajes a diversas ciudades argentinas y capitales internacionales, combinadas con descuentos especiales en alojamientos y excursiones. Las aerolíneas participantes ofrecerán beneficios adicionales en la compra de pasajes, como upgrades de servicio y equipaje sin cargo, mientras que las agencias trabajarán con financiamiento bancario para ampliar el acceso a estas oportunidades.
¿Qué provincias y empresas participan del Travel Sale 2025 y qué beneficios ofrecen a los viajeros?
La edición 2025 del Travel Sale recibirá el apoyo de varias provincias del país, entre ellas Neuquén, Salta, Jujuy y Catamarca, junto con el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cada jurisdicción aportará sus propuestas turísticas, destacando los atractivos naturales, culturales y gastronómicos para atraer a los visitantes.
En paralelo, empresas como Europ Assistance, Axa Asistencia al Viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas se sumarán con ofertas y beneficios especiales para quienes deseen viajar. Estos aportes se incorporarán a los paquetes de las agencias, posibilitando combinar servicios y experiencias con ventajas exclusivas para los consumidores.