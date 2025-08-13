 Conmoción en el deporte: una leyenda del tenis revela su lucha contra una enfermedad neuromuscular
Monica Seles, ex número 1 del mundo y ganadora de nueve Grand Slam, reveló que padece miastenia gravis, una patología que compromete su fuerza y visión.

La ex número 1 del tenis mundial Monica Seles sorprendió al revelar que padece miastenia gravis, una enfermedad autoinmune neuromuscular que compromete su visión y fuerza muscular. La confesión se conoció en una entrevista con AP, pocos días antes del inicio del Abierto de Estados Unidos, y generó un fuerte impacto en el mundo deportivo. Es la primera vez que la ganadora de nueve títulos de Grand Slam comparte detalles de esta condición que ha cambiado su vida diaria.

Recibir el diagnóstico no fue sencillo para la ex campeona, que admitió que atravesó un duro proceso para asimilarlo. “Me costó mucho aceptarlo y hablar de ello abiertamente, porque es muy difícil. Afecta mucho mi vida diaria”, expresó. Actividades que antes resultaban simples, como vestirse o secarse el cabello, hoy se convirtieron en verdaderos desafíos para quien alguna vez dominó el circuito femenino.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, la miastenia gravis “causa debilidad en los músculos voluntarios” y puede presentarse a cualquier edad. Los síntomas incluyen visión doble, párpados caídos, fatiga y problemas para caminar, tragar o mover el rostro. Seles contó que desconocía por completo la enfermedad antes de su diagnóstico y que su reacción inicial fue de absoluta sorpresa. “Cuando me diagnosticaron, pensé ‘¡¿Qué?!’”.

La progresión de la enfermedad es imprevisible, con etapas de crisis que pueden poner en riesgo la vida. Según la AFM Téléthon, los tratamientos disponibles apuntan a mejorar la transmisión nerviosa e incluso, en algunos casos, se recomienda extirpar el timo. Una atención médica oportuna puede permitir a los pacientes mantener una vida casi normal.

Enfrentando un nuevo rival fuera de las canchas, Seles se asoció con la empresa neerlandesa de inmunología Argenx en la campaña Go for Greater para concientizar sobre la miastenia gravis. “No puedo enfatizarlo lo suficiente, desearía que alguien como yo hablara al respecto”, comentó. En Instagram, dejó un mensaje cargado de determinación: “He enfrentado una dura competencia a lo largo de los años y ahora me enfrento a una nueva oponente: la miastenia gravis. Y como en todas mis batallas en la cancha de tenis, no me rendiré“.

Un legado marcado por la superación

La historia de Seles está atravesada por desafíos extremos. Nació en Novi Sad, Yugoslavia, en 1973, emigró a Estados Unidos a los 13 años sin hablar inglés y, con apenas 19, ya había conquistado ocho Grand Slam. En 1993, un ataque con cuchillo durante un partido en Hamburgo la alejó más de dos años de la competencia. Regresó en 1995 alcanzando la final del US Open y cerró su carrera con nueve títulos de Grand Slam, 53 torneos ganados y su ingreso al Salón de la Fama del Tenis Internacional en 2009.

