Conmoción en el deporte: una leyenda del tenis revela su lucha contra una enfermedad neuromuscular

Enfrentando un nuevo rival fuera de las canchas, Seles se asoció con la empresa neerlandesa de inmunología Argenx en la campaña Go for Greater para concientizar sobre la miastenia gravis. “No puedo enfatizarlo lo suficiente, desearía que alguien como yo hablara al respecto”, comentó. En Instagram, dejó un mensaje cargado de determinación: “He enfrentado una dura competencia a lo largo de los años y ahora me enfrento a una nueva oponente: la miastenia gravis. Y como en todas mis batallas en la cancha de tenis, no me rendiré“.