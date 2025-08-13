El pasajero más famoso de la línea 39 será recordado en los recorridos de los colectivos de la empresa. Según indicó Clarín, las unidades podnrán una mención especial en el frentre y la luneta de todas sus undidades, así como habrpa trivias sobre el humorista en las pantallas internas de todas los transportes donde comenzó la carrera de Carlos Salim Balaá y donde logró vencer la timidez en una platea de 21 butacas. La terminald e Chacarita (Guevara y Jorge Newbery) también se vestirá de la dientidad de Carlitos, con un mural honorífico.