La línea 39, el recinto de Chacarita Juniors, los teatros del país, los canales de televisión e incluso las discográficas recordarán los mohines, las frases y la calidez de un artista inmenso como lo fue Carlitos Balá, quien hoy se convertiría en centenario. Por esta fecha especial, los rincones del país homenajean al devoto del humor y el hombre que marcó sonrisas por generaciones.
Carlitos Balá cumpliría 100 años este 13 de agosto. Le faltó poco para celebrarlos, hasta que partió un fatídico y devastador 22 de septiembre de 2022. Pero el legado del actor, humorista y animador infantil fue tan inmenso que no habrá tiempo para borrar "el gestito de idea" o el famosísimo "sumbudrule" de la memoria colectiva de millones de argentinos.
Con motivo de celebrar el centenario del nacimiento de uno de los grandes ídolos de la televisión de mediados del siglo XX, los distintos ámbitos que marcaron la historia de Carlitos Balá, y que posteriormente él cambió con su carisma y momentos cómicos memorables, honrarán la memoria del comediante.
Los homenajes a Carlitos Balá por su 100 años
La línea 39
El pasajero más famoso de la línea 39 será recordado en los recorridos de los colectivos de la empresa. Según indicó Clarín, las unidades podnrán una mención especial en el frentre y la luneta de todas sus undidades, así como habrpa trivias sobre el humorista en las pantallas internas de todas los transportes donde comenzó la carrera de Carlos Salim Balaá y donde logró vencer la timidez en una platea de 21 butacas. La terminald e Chacarita (Guevara y Jorge Newbery) también se vestirá de la dientidad de Carlitos, con un mural honorífico.
Chacarita Juniors
El fin de semana, el Club Atlético Chacarita Juniors también recordará a su ferviente hincha que no pisóp la cancha hasta que cumplió los 93 años. Los jugadores saldrán a la cancha con un cartel y el capitán lo hará co una cinta con el logo oficial del centenario. Por los parlantes también sonará una voz que lo recuerde y el recinto inmortalizará en ua placa recordatoria los "100 años de Cralitos Balá" en su sede social.
Relanzamiento musical
Desde el medio citado tambipen informaron que a compañía discográfica Sony Music hará un lanzamiento en plataformas de la canción Aquí llegó Balá, con la voz del comediante junto a Los Auténticos Decadentes. La Editorial Universo Retro pondrá a disposición una descarga gratuita del libro Aquí llegó Balá, de Rubén Carrera (máximo coleccionista de Carlitos).
Programas honoríficos
El Canal Volver pondrá al aire el especial BALA100, cuatro episodios con los máximos referentes del espectáculo homenajeando a Carlitos (Mirtha Legrand, Adrián Suar, Guillermo Francella, entre otros). El programa está producido por Esteban Farfán, fanático y amigo de Carlitos. ¿Cuándo? Miércoles a las 22 y repite el domingo.
El Arco del Triunfo de Carlitos
Y entre los múltiples homenajes, uno de los más emblemáticos es el imponente Arco del Triunfo que fue construido en su honor. La mismísima estructura parisina está ubicada en la zona oeste dle conurbano bonaerense como un reconocimiento a su trayectoria y un símbolo de la huella que dejó en la cultura argentina.
La obra dedicada al humorista, ubicada en el Boulevard Fleming y Bruselas, se destaca por su vibrante color amarillo y sus 11 metros de altura por 10,70 metros de ancho. Entre sus detalles más significativos se encuentran la icónica cara del humorista en uno de sus laterales, y en el otro, una representación del “Chupetómetro” y del Topo Gigio, símbolos significativos de su carrera.