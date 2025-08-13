Crisis, ruptura y un tatuaje borrado: una famosa pareja estaría separada

Tras 18 años de relación, tres hijos en común y varias mudanzas, una famosa pareja del mundo del espectáculo y el deporte que desde hace meses está radicada en México se habría separado. No es la primera vez que se habla de esta ruptura aunque esta vez todo parece indicar que es un hecho. La información fue chequeada y confirmada por el periodista Pepe Ochoa en LAM.
“No son perfil bajo, él es técnico. La información salió de acá en su momento, lo negaron, salieron a desmentir, y ahora reconfirmamos la separación. Ella está asentada acá. Ya hablaron por separado en el colegio, por esta situación por los hijos”, comenzó diciendo Ochoa ante sus compañeros de ciclo conducido por Ángel de Brito.
Luego de que el panel completo intentara adivinarlo, el panelista reveló: “Están separados, oficialmente, Evangelina Anderson y Martín Demichelis”. Fue entonces cuando Ángel de Brito aportó información: “Ella se había borrado unos tatuajes”.
Martín Demichelis y Evangelina Anderson estarían separados
Una de las últimas veces que se dejaron ver juntos fue a fines de julio. Tras regresar de México, Anderson y Demichelis viajaron a Europa con sus hijos, comenzando su recorrido en Marbella. Más tarde, la pareja disfrutó de un paseo familiar por la ciudad de Venecia, en aquella oportunidad en la que la jurado de Los 8 escalones (eltrece) y el deportista compartieron momentos en familia.
Respecto a la separación, Ochoa relató que contactó al tatuador de Anderson y confirmó que la modelo había iniciado el borrado de un tatuaje significativo, lo que sería un indicio del fin de su relación con el ex DT de River Plate. “Le pregunté directamente: ‘Evangelina, ¿te estás borrando el tatuaje de Martín?’ y me respondió que no. Cuando indagué sobre qué se estaba haciendo, dejó de contestar. Finalmente, consulté con el entorno del tatuador y me confirmaron que efectivamente comenzó el proceso de eliminación del tatuaje”, explicó.