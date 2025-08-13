Crisis, ruptura y un tatuaje borrado: una famosa pareja estaría separada

Respecto a la separación, Ochoa relató que contactó al tatuador de Anderson y confirmó que la modelo había iniciado el borrado de un tatuaje significativo, lo que sería un indicio del fin de su relación con el ex DT de River Plate. “Le pregunté directamente: ‘Evangelina, ¿te estás borrando el tatuaje de Martín?’ y me respondió que no. Cuando indagué sobre qué se estaba haciendo, dejó de contestar. Finalmente, consulté con el entorno del tatuador y me confirmaron que efectivamente comenzó el proceso de eliminación del tatuaje”, explicó.