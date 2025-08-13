Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

Los corazones "decanos" latirán más fuerte desde las 19.30, cuando Atlético Tucumán busque el pase a cuartos de final de la Copa Argentina. Enfrente tendrá a Newell's, en el partido más atractivo de la agenda deportiva del miércoles.
La grilla de encuentros contempla además el cruce por la Supercopa de la UEFA entre PSG y Tottenham Hotspur y, por la noche, Independiente iniciará su camino por la segunda fase de la Copa Sudamericana.
Agenda de TV y streaming del miércoles 13 de agosto
Masters 1000 Cincinatti
Octavos de Final
12: Tiafoe-Rune (ESPN)
13.25: Shelton-Agut (ESPN 3)
13.50: Sinner-Mannarino (ESPN)
15.40: Fritz-Atmane (ESPN 3)
16.50: Comesaña-Rublev (ESPN)
20: Nardi-Alcaraz (ESPN 2)
Reserva LPF
14.45: Unión de SF-Colón de SF (ESPN 2)
17.45: River Plate-Godoy Cruz (ESPN 2)
Supercopa UEFA
16: PSG-Tottenham Hotspur (ESPN / Fox Sports 2)
Carabao Cup
16: Birmingham City-Sheffield United (Disney +)
Copa Libertadores
19: Cerro Porteño-Estudiantes LP (Fox Sports)
21: Flamengo-Internacional (Fox Sports)
Copa Argentina
19.30: Atlético Tucumán-Newell’s (TyC Sports)
Copa Sudamericana
19: Bolívar-Cienciano (DSports)
21.30: Universidad de Chile-Independiente (ESPN)
21.30: Alianza Lima-Universidad Católica (Ecu) (DSports)
MLB (Major League Baseball)
20: Boston Red Sox-Houston Astros (Disney+)