Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

OTRA MÁS. Atlético Tucumán viene de igualar sin goles ante Rosario Central y hoy buscará avanzar un paso más en la Copa Argentina, ante Newell's. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ

Los corazones "decanos" latirán más fuerte desde las 19.30, cuando Atlético Tucumán busque el pase a cuartos de final de la Copa Argentina. Enfrente tendrá a Newell's, en el partido más atractivo de la agenda deportiva del miércoles. La grilla de encuentros contempla además el cruce por la Supercopa de la UEFA entre PSG y Tottenham Hotspur y, por la noche, Independiente iniciará su camino por la segunda fase de la Copa Sudamericana. Agenda de TV y streaming del miércoles 13 de agosto Masters 1000 Cincinatti Octavos de Final 12: Tiafoe-Rune (ESPN) 13.25: Shelton-Agut (ESPN 3) 13.50: Sinner-Mannarino (ESPN) 15.40: Fritz-Atmane (ESPN 3) 16.50: Comesaña-Rublev (ESPN) 20: Nardi-Alcaraz (ESPN 2) Reserva LPF 14.45: Unión de SF-Colón de SF (ESPN 2) 17.45: River Plate-Godoy Cruz (ESPN 2) Supercopa UEFA 16: PSG-Tottenham Hotspur (ESPN / Fox Sports 2) Carabao Cup 16: Birmingham City-Sheffield United (Disney +) Copa Libertadores 19: Cerro Porteño-Estudiantes LP (Fox Sports) 21: Flamengo-Internacional (Fox Sports) Copa Argentina 19.30: Atlético Tucumán-Newell’s (TyC Sports) Copa Sudamericana 19: Bolívar-Cienciano (DSports) 21.30: Universidad de Chile-Independiente (ESPN) 21.30: Alianza Lima-Universidad Católica (Ecu) (DSports) MLB (Major League Baseball) 20: Boston Red Sox-Houston Astros (Disney+)



