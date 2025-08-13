 Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?
Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

PSG-Tottenham Hotspur juegan por la Supercopa de la UEFA y Universidad de Chile-Independiente abren su llave en la Sudamericana.

OTRA MÁS. Atlético Tucumán viene de igualar sin goles ante Rosario Central y hoy buscará avanzar un paso más en la Copa Argentina, ante Newell's. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Hace 3 Hs

Los corazones "decanos" latirán más fuerte desde las 19.30, cuando Atlético Tucumán busque el pase a cuartos de final de la Copa Argentina. Enfrente tendrá a Newell's, en el partido más atractivo de la agenda deportiva del miércoles.

La grilla de encuentros contempla además el cruce por la Supercopa de la UEFA entre PSG y Tottenham Hotspur y, por la noche, Independiente iniciará su camino por la segunda fase de la Copa Sudamericana. 

Agenda de TV y streaming del miércoles 13 de agosto

Masters 1000 Cincinatti

Octavos de Final

12: Tiafoe-Rune (ESPN)

13.25: Shelton-Agut (ESPN 3)

13.50: Sinner-Mannarino (ESPN)

15.40: Fritz-Atmane (ESPN 3)

16.50: Comesaña-Rublev (ESPN)

20: Nardi-Alcaraz (ESPN 2)

Reserva LPF

14.45: Unión de SF-Colón de SF (ESPN 2)

17.45: River Plate-Godoy Cruz (ESPN 2)

Supercopa UEFA

16: PSG-Tottenham Hotspur (ESPN / Fox Sports 2)

Carabao Cup

16: Birmingham City-Sheffield United (Disney +)

Copa Libertadores

19: Cerro Porteño-Estudiantes LP (Fox Sports)

21: Flamengo-Internacional (Fox Sports)

Copa Argentina

19.30: Atlético Tucumán-Newell’s (TyC Sports)

Copa Sudamericana

19: Bolívar-Cienciano (DSports)

21.30: Universidad de Chile-Independiente (ESPN)

21.30: Alianza Lima-Universidad Católica (Ecu) (DSports)

MLB (Major League Baseball)

 20: Boston Red Sox-Houston Astros (Disney+)



