 El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada soleada y mañana podrían volver las lluvias
La temperatura mínima fue de 10 °C. El cielo amaneció despejado. El pronóstico.

A CALENTARSE. El SMN anuncia una tarde soleada y agradable en toda la provincia. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

En el tramo final del invierno, las condiciones del tiempo podrían modificarse durante las próximas horas en la provincia, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que para hoy anticipa una jornada mayormente cálida y soleada, pero para mañana anuncia el ingreso de un frente que podría provocar lluvias débiles. La máxima se mantendría por encima de los 20 °C. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura mínima del miércoles fue de 10 °C, mientras que la la nubosidad fue de un 30 %. La humedad se mantuvo por encima del 70 % mientras que los vientos fueron moderados del sector sudoeste. 

Se espera que la nubosidad se mantenga baja al menos hasta el mediodía y que la temperatura promedie los 19 °C. La humedad descenderá hasta un 40%, mientras que los vientos seguirán soplando desde el sector sudoeste. 

Durante la tarde la nubosidad podría rondar el 10% y la temperatura llegaría a su máximo de 21 °C, anunciado por el SMN. La humedad sería del 35%. 

El SMN sostiene que, con la caída de la tarde, la nubosidad subirá apenas al 5% mientras que la humedad sería del 60%. La temperatura retrocederá hasta los 15 °C y los vientos serán suaves del noroeste. 

Para la noche, el cielo seguiría despejado y la temperatura bajaría a los 14 °C, con una humedad que subirá hasta llegar al 65%, según el pronóstico. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

Para el jueves, el SMN vaticina una mañana con cielo despejado y una temperatura mínima de 10 °C. La nubosidad irá en aumento y se esperan algunas lluvias débiles durante el mediodía y la tarde. La máxima llegaría a los 19 °C. 

La temperatura bajaría algunos grados el viernes, en una jornada para la que se espera cielo nuboso y una mínima de 9 °C. La máxima sería de por lo menos unos 16 °C. 

