El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada soleada y mañana podrían volver las lluvias

En el tramo final del invierno, las condiciones del tiempo podrían modificarse durante las próximas horas en la provincia, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que para hoy anticipa una jornada mayormente cálida y soleada, pero para mañana anuncia el ingreso de un frente que podría provocar lluvias débiles. La máxima se mantendría por encima de los 20 °C.