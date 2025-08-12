 Un mediocampista argentino deja al Inter Miami de Lionel Messi para jugar en España
Secciones
DeportesFútbol

Un mediocampista argentino deja al Inter Miami de Lionel Messi para jugar en España

Con pasado en Argentinos Juniors e hijo de una gloria del Real Madrid, Federico Redondo firmará por cinco temporadas con el recién ascendido Elche.

SALTO A EUROPA. Federico Redondo formará parte de Elche, en España
12 Agosto 2025

Federico Redondo tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo. El mediocampista de 22 años, surgido de Argentinos Juniors e hijo del histórico ex jugador del Real Madrid, Fernando Redondo, dejará el Inter Miami para convertirse en refuerzo del Elche, que acaba de regresar a la Primera División de España.

El traspaso se cerró en una cifra cercana a los U$S 2.5 millones por el 50% de su ficha. Redondo ya está en Alicante para someterse a los exámenes médicos y firmar un contrato por cinco temporadas. No ocupará plaza de extracomunitario gracias a su pasaporte español, adquirido por su nacimiento en Madrid.

Llegado a la MLS a comienzos de 2024, Redondo disputó 60 partidos con el Inter Miami, en los que marcó dos goles y dio cuatro asistencias. Compartió mediocampo con Sergio Busquets y fue parte del plantel que levantó la Supporters’ Shield 2024, aunque no logró consolidarse como titular indiscutido. Su última aparición fue el domingo pasado, en la derrota 1-4 frente a Orlando City en el Clásico de La Florida.

El Elche, propiedad del empresario argentino Christian Bragarnik y dirigido por Eder Sarabia, buscará mantener la categoría en su regreso a la máxima división. El debut será el próximo lunes ante el Betis, y no se descarta que Redondo pueda estar a disposición. Allí será compañero del arquero argentino Matías Dituro.

En Inter Miami, la salida del joven mediocampista deja un hueco importante para Javier Mascherano, que afronta la MLS y la Leagues Cup. El club ya trabaja en su reemplazo y uno de los nombres que suena con fuerza es el de Gonzalo Piovi, actualmente en Cruz Azul de México.

Temas EspañaMiamiElche Club de FútbolMajor League SoccerLaLiga SantanderFederico RedondoInter Miami
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Manzur: No hay odio contra nadie, lo único que buscamos es ofrecerle lo mejor al pueblo
1

Manzur: "No hay odio contra nadie, lo único que buscamos es ofrecerle lo mejor al pueblo"

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos
2

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Causa Vialidad: Cristina Kirchner solicitó a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes
3

Causa Vialidad: Cristina Kirchner solicitó a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes

El gobierno de Milei avanzó en la disolución interna del INTA, pese al rechazo del Congreso
4

El gobierno de Milei avanzó en la disolución interna del INTA, pese al rechazo del Congreso

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital
5

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena
6

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

Más Noticias
Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike

Pusineri hizo el primer cambio antes del partido: insólito viaje de Atlético Tucumán rumbo a Salta

Pusineri hizo el primer cambio antes del partido: insólito viaje de Atlético Tucumán rumbo a Salta

Manzur: No hay odio contra nadie, lo único que buscamos es ofrecerle lo mejor al pueblo

Manzur: "No hay odio contra nadie, lo único que buscamos es ofrecerle lo mejor al pueblo"

San Martín y el desafío de romper la mala racha: cómo evitar que la meseta se transforme en caída libre

San Martín y el desafío de romper la mala racha: cómo evitar que la meseta se transforme en caída libre

Un ex futbolista de Independiente obtuvo la libertad condicional tras cinco años en prisión y quiere volver al fútbol

Un ex futbolista de Independiente obtuvo la libertad condicional tras cinco años en prisión y quiere volver al fútbol

Miguel Brizuela, el muro de Atlético Tucumán, listo para el duelo con Newell’s en la Copa Argentina

Miguel Brizuela, el muro de Atlético Tucumán, listo para el duelo con Newell’s en la Copa Argentina

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Comentarios