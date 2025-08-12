Un mediocampista argentino deja al Inter Miami de Lionel Messi para jugar en España

Llegado a la MLS a comienzos de 2024, Redondo disputó 60 partidos con el Inter Miami, en los que marcó dos goles y dio cuatro asistencias. Compartió mediocampo con Sergio Busquets y fue parte del plantel que levantó la Supporters’ Shield 2024, aunque no logró consolidarse como titular indiscutido. Su última aparición fue el domingo pasado, en la derrota 1-4 frente a Orlando City en el Clásico de La Florida.