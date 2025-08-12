Un mediocampista argentino deja al Inter Miami de Lionel Messi para jugar en España

Federico Redondo tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo. El mediocampista de 22 años, surgido de Argentinos Juniors e hijo del histórico ex jugador del Real Madrid, Fernando Redondo, dejará el Inter Miami para convertirse en refuerzo del Elche, que acaba de regresar a la Primera División de España.
El traspaso se cerró en una cifra cercana a los U$S 2.5 millones por el 50% de su ficha. Redondo ya está en Alicante para someterse a los exámenes médicos y firmar un contrato por cinco temporadas. No ocupará plaza de extracomunitario gracias a su pasaporte español, adquirido por su nacimiento en Madrid.
Llegado a la MLS a comienzos de 2024, Redondo disputó 60 partidos con el Inter Miami, en los que marcó dos goles y dio cuatro asistencias. Compartió mediocampo con Sergio Busquets y fue parte del plantel que levantó la Supporters’ Shield 2024, aunque no logró consolidarse como titular indiscutido. Su última aparición fue el domingo pasado, en la derrota 1-4 frente a Orlando City en el Clásico de La Florida.
El Elche, propiedad del empresario argentino Christian Bragarnik y dirigido por Eder Sarabia, buscará mantener la categoría en su regreso a la máxima división. El debut será el próximo lunes ante el Betis, y no se descarta que Redondo pueda estar a disposición. Allí será compañero del arquero argentino Matías Dituro.
En Inter Miami, la salida del joven mediocampista deja un hueco importante para Javier Mascherano, que afronta la MLS y la Leagues Cup. El club ya trabaja en su reemplazo y uno de los nombres que suena con fuerza es el de Gonzalo Piovi, actualmente en Cruz Azul de México.