Drama en el rugby marplatense: le practicó maniobras de reanimación a su oponente y le salvó la vida

En ese instante, Ezequiel Echeveste, pilar de San Ignacio y guardavidas con formación en primeros auxilios, dejó de lado el rol de rival y asumió el de rescatista. Corrió hasta Cedarry, le sostuvo la cabeza y lo giró para evitar que se ahogara. Cuando el médico de la cancha confirmó que no tenía pulso ni respiraba, Echeveste inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sin dudarlo.