Mar del Plata: detienen a una mujer por apuñalar al perro de su vecina que había atacado a su caniche

Un violento hecho ocurrido en Mar del Plata conmocionó a los vecinos del barrio Libertad. Una mujer de 42 años fue detenida tras apuñalar al perro de su vecina, furiosa porque el animal había atacado previamente a su caniche.
Cómo ocurrió el ataque
El episodio sucedió el lunes por la tarde, cuando un perro se escapó de una vivienda en Paraguay al 200 y atacó a “León”, un caniche que se encontraba en otro domicilio sobre French al 8800.
La dueña del caniche logró rescatar a su mascota y, enfurecida, fue hasta la casa del perro agresor. Allí comenzó una fuerte discusión con los dueños, durante la cual la mujer amenazó a la familia y luego apuñaló al animal en el lomo.
Intervención policial y detención
Tras la denuncia al 911, personal de la Policía Local llegó al lugar y detuvo a la agresora. Según informaron fuentes oficiales, ambos perros se encuentran fuera de peligro.
La acusada fue trasladada a la comisaría sexta, donde se labraron las actuaciones correspondientes.
Situación judicial
Este martes, la mujer declaró en Tribunales y justificó su accionar argumentando que actuó en defensa de su mascota. Sin embargo, el fiscal de Flagrancia, Eduardo Layús, le notificó la causa por los delitos de amenaza y daño.
La detenida permanecerá alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán hasta que se realice la audiencia de excarcelación.