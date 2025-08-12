 Mar del Plata: detienen a una mujer por apuñalar al perro de su vecina que había atacado a su caniche
Mar del Plata: detienen a una mujer por apuñalar al perro de su vecina que había atacado a su caniche

La acusada, de 42 años, fue arrestada por “amenaza y daño” y permanece alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán. El perro acuchillado y el caniche están fuera de peligro.

Hace 21 Min

Un violento hecho ocurrido en Mar del Plata conmocionó a los vecinos del barrio Libertad. Una mujer de 42 años fue detenida tras apuñalar al perro de su vecina, furiosa porque el animal había atacado previamente a su caniche.

Cómo ocurrió el ataque

El episodio sucedió el lunes por la tarde, cuando un perro se escapó de una vivienda en Paraguay al 200 y atacó a “León”, un caniche que se encontraba en otro domicilio sobre French al 8800.

La dueña del caniche logró rescatar a su mascota y, enfurecida, fue hasta la casa del perro agresor. Allí comenzó una fuerte discusión con los dueños, durante la cual la mujer amenazó a la familia y luego apuñaló al animal en el lomo.

Intervención policial y detención

Tras la denuncia al 911, personal de la Policía Local llegó al lugar y detuvo a la agresora. Según informaron fuentes oficiales, ambos perros se encuentran fuera de peligro.

La acusada fue trasladada a la comisaría sexta, donde se labraron las actuaciones correspondientes.

Situación judicial

Este martes, la mujer declaró en Tribunales y justificó su accionar argumentando que actuó en defensa de su mascota. Sin embargo, el fiscal de Flagrancia, Eduardo Layús, le notificó la causa por los delitos de amenaza y daño.

La detenida permanecerá alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán hasta que se realice la audiencia de excarcelación.

