Histórico: la selección femenina de beach handball se colgó el oro en los Juegos Mundiales de China

El conjunto dirigido por Leticia Brunati se tomó revancha de la final del Mundial 2024 (donde las europeas se habían impuesto) y alcanzó por primera vez el escalón más alto del podio en esta competencia que reúne a disciplinas no olímpicas. El recorrido confirma el crecimiento sostenido de un plantel que ya había sumado medalla de plata en Wroclaw 2017 y bronce en Birmingham 2022.