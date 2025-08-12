 Histórico: la selección femenina de beach handball se colgó el oro en los Juegos Mundiales de China
Histórico: la selección femenina de beach handball se colgó el oro en los Juegos Mundiales de China

Las Kamikazes vencieon a Alemania en el shoot-out y consiguieron su primera consagración en esta competencia, luego de la plata en 2017 y el bronce en 2022.

KAMIKAZES DORADAS. El seleccionado femenino de beach handball ganó la medalla de oro en los World Games handballargentina.org
La arena del lago Xinglong, en Chengdu, fue testigo de una página dorada para el deporte argentino. Las Kamikazes, la Selección nacional femenina de beach handball, se consagraron campeonas de los Juegos Mundiales 2025 tras vencer a Alemania por 2-1 en una final electrizante que se definió en el shoot-out (14-20, 22-12 y 7-2).

El conjunto dirigido por Leticia Brunati se tomó revancha de la final del Mundial 2024 (donde las europeas se habían impuesto) y alcanzó por primera vez el escalón más alto del podio en esta competencia que reúne a disciplinas no olímpicas. El recorrido confirma el crecimiento sostenido de un plantel que ya había sumado medalla de plata en Wroclaw 2017 y bronce en Birmingham 2022.

En el arranque de la final, las alemanas fueron más efectivas y se quedaron con el primer set. Pero Argentina reaccionó con autoridad: ajustó la defensa, encontró variantes en ataque y empató el marcador con un segundo parcial arrollador. En el desempate, la efectividad fue total y Fiorella Corimberto selló el triunfo.

Las cifras también respaldaron la actuación: Gisella Bonomi cerró la final con 16 puntos y terminó como máxima anotadora del certamen con 78, además de ser elegida mejor pívot. Lucila Balsas fue distinguida como la jugadora más valiosa del torneo.

El camino al título incluyó un puntaje ideal en el Grupo B, con victorias por 2-0 ante Portugal, Croacia y China. En cuartos, Argentina superó a Vietnam por el mismo resultado y en semifinales dejó atrás a España, último campeón europeo, en otro partido definido en el shoot-out.

El plantel campeón estuvo integrado por Constanza Suárez (arquera); Corimberto, Florencia Gallo y Agostina Arcajo (laterales); Bonomi y Zoe Turnes (pívots); Balsas (especialista); y Luciana Scordamaglia, Giuliana Gamba y Alma Molina (defensoras). El cuerpo técnico lo completaron Celeste Meccia (asistente), Andrés Sanz (preparador físico) y Andrés Etienne (kinesiólogo).

“Somos campeonas del mundo, se siente increíble poder decir eso. Por fin tenemos lo que merecemos”, expresó Bonomi después de la premiación. Brunati, en tanto, destacó la preparación y el compromiso del grupo: “Es el resultado de un trabajo sostenido y del apoyo que siempre tuvimos”.

En Chengdu, las Kamikazes firmaron un hito que marca un antes y un después para el beach handball argentino.

