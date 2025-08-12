La “marea” mendocina desafiará al Trasmontaña de mountain bike

En su memoria sigue viva la imagen de su primer Trasmontaña: “Me costó muchísimo. Es una competencia única. Para recibirse de biker, hay que correr el Trasmontaña”. Lo que más disfruta es el momento de cruzar la meta, cuando las piernas arden pero la satisfacción es más grande que el cansancio. “Nos encontramos con muchísimos mendocinos, siempre quedamos con ganas de volver. El circuito pasa por lugares maravillosos, y al mendocino nos gusta mucho eso. Ya el jueves estaremos en Tucumán para reconocer parte del trazado y ver las dificultades que nos esperan”, anticipa.