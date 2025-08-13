Cartas de lectores: la otra zona de confort

La zona de confort es un estado mental que abarca aquellas situaciones, hábitos y conductas en las que una persona se siente protegida, con un nivel mínimo de estrés o incertidumbre. También representa un ámbito de serenidad y resistencia frente a la imposición del rendimiento y del movimiento constante que promueve la cultura actual, marcada por el consumismo, la tecnología y la obsesión por la superación continua. Es el refugio donde el alma todavía puede respirar. Sin embargo, esa “imposición del rendimiento” que obstaculiza la emergencia de la zona de confort mental al mismo tiempo avala ciertas formas de comodidad y placer, especialmente aquellas derivadas de la estandarización comercial. Esta zona de confort corporal y genérica es, paradójicamente, la que se celebra y estimula; en cambio, la mental suele estar mal vista: muchos invitan a dejarla. Resulta contradictorio que la capacidad humana primordial de disfrutar sea desvalorizada, mientras se promueven placeres fabricados en serie. También llama la atención que tantas personas se sientan culpables por permanecer en su ámbito de comodidad mental, cuando a menudo buscan complacerse consumiendo sin reparos un sinfín de productos y servicios, aunque sin auténtica satisfacción. Incluso, pareciera que ya no importa tanto gozar de forma genuina como aparentarlo, respaldado por la supuesta “objetividad” de lo consumido y de la satisfacción obtenida. Cuando algo íntimo, singular y espontáneo -como la capacidad de disfrutar- se convierte en mandato social, el ser humano se aleja de su verdadera riqueza interior. Por eso, abandonar las imposiciones sobre cómo deberíamos gozar constituye, en sí mismo, un acto de liberación.