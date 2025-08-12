Terrible accidente en el Rally Santafesino: una piloto volcó, se descompensó y terminó en el hospital

La tensión se apoderó del Rally Santafesino este domingo en Arequito. La piloto arrecifeña Sabrina Scicolone perdió el control de su Ford Fiesta, volcó y terminó hospitalizada de urgencia. Su hermana Natalia, que oficiaba de navegante, también resultó herida. El impacto fue tan violento que obligó a activar el Código Rojo y trasladar a Sabrina en helicóptero hasta el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA) de Rosario.
En las horas posteriores, la Asociación Argentina de Volantes informó que la piloto de 39 años sufrió un traumatismo de cráneo con posterior pérdida de conocimiento, con movilidad en los cuatro miembros, aunque con una leve disminución en uno de ellos. Tras pasar 24 horas en observación, recibió el alta médica el lunes y comenzó su recuperación.
IMPACTANTE ACCIDENTE EN EL RALLY SANTAFECINO: PILOTO TRASLADADA EN HELICÃPTERO#elmegafonodequilmesok— El MegÃ¡fono de Quilmes (@MegafonoQuilmes) August 12, 2025
SeguÃ leyendo la nota en nuestro portal de noticias ðhttps://t.co/OVd9VTGoc6 pic.twitter.com/K2FNndZXXJ
El momento del vuelco quedó registrado en un video difundido por la propia Sabrina, grabado desde el interior del auto. En las imágenes se escucha cómo, segundos después del accidente, intenta apagar el vehículo y tranquilizar a su hermana: “No pasa nada. Cortá el cortacorriente que yo apago el auto. ¡Mirá cómo nos fuimos a la m...!”.
La dupla Scicolone venía de ganar la Prueba Especial 5 en su clase y mantenía un buen ritmo en la competencia, hasta que el Ford Fiesta se despistó y quedó volcado. Desde la escudería SF Competición destacaron la rápida asistencia recibida y explicaron que el traslado aéreo fue clave para realizarle una tomografía inmediata y descartar lesiones internas.
Su padre, Gerardo Scicolone, agradeció públicamente a la organización del rally, a la Asociación Argentina de Volantes y a la comunidad de Arequito: “Sabrina fue atendida de maravillas. El informe ha sido bueno, sin consecuencias graves. Se encuentra bien, pese al fuerte golpe”.
El accidente, que pudo haber terminado en tragedia, quedó como un recordatorio de los riesgos que implica el rally y de la importancia de los protocolos de emergencia que, esta vez, funcionaron a la perfección.