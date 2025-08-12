Terrible accidente en el Rally Santafesino: una piloto volcó, se descompensó y terminó en el hospital

La tensión se apoderó del Rally Santafesino este domingo en Arequito. La piloto arrecifeña Sabrina Scicolone perdió el control de su Ford Fiesta, volcó y terminó hospitalizada de urgencia. Su hermana Natalia, que oficiaba de navegante, también resultó herida. El impacto fue tan violento que obligó a activar el Código Rojo y trasladar a Sabrina en helicóptero hasta el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA) de Rosario.