Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Teatro: “Bromatología espiritual” en el Centro Virla
Los seminarios de autoayuda y los gurúes contemporáneos que invocan la pura espiritualidad mientras hacen negocios ocultos son repasados con humor irónico en “Bromatología espiritual”, el unipersonal teatral que se presentará hoy a las 21 en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265). La obra cuenta con la actuación de Omar Adrián Béjar como el maestro Omar Yariff, quien promete higienizar almas y alinear auras con ejercicios de autogestión corporal y enseñanzas profundas que tienen una carga absurdas. Mezcla de performance física con participación del público y proyecciones audiovisuales, la propuesta escénica discurre como un presunto seminario metafísico para una sanación liberal y delirante. La dirección general es de Martín Bettella, con dirección actoral de Matías Pedro Vega.
Tango: reunión en el parque 9 de Julio
Para los tangueros, esta tarde habrá clases de baile y posterior milonga entre las 15 y las 17 en la Estación del Trencito que funciona en el parque 9 de Julio.
Postergación: Miguel Cherutti vendrá el viernes 29
Por razones de fuerza mayor, la visita del humorista, cantante e imitador Miguel Cherutti a Lo de la Paliza (el restó de Laprida 181) se reprogramó para el viernes 29. El modelo de su show será el mismo: una propuesta íntima y para un grupo reducido de comensales, como inauguración del ciclo Muy de Cerca.
Clown: función en la sala Caviglia
“Clownferencia” es la propuesta que los actores del Elenco de Variedades del Ente Cultural Fabio Velásquez, Gonzalo Véliz y Sebastián Menin repondrán esta tarde desde las 15 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), para más de 100 alumnos de 11 a 16 años, de diferentes instituciones educativas de San Miguel de Tucumán. La obra es una charla magistral sobre el teatro universal, en la cual nada ocurre como debería pasar entre confusiones, debates y mucho humor.
Rock: Karma Sudaca en el bar Irlanda
Una fecha especial para el rock tucumano tendrá lugar esta noche, desde las 21.30 en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con el recital en vivo con entrada libre de Karma Sudaca, el grupo integrado por Tony Molteni en voz, Fabián Colo Vernieri en guitarra, José Calavera Maidana en bajo, Adolfo Cacho Palomino en batería y Luis Lucho Lazarte en teclados.