Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Teatro: “Bromatología espiritual” en el Centro Virla

Los seminarios de autoayuda y los gurúes contemporáneos que invocan la pura espiritualidad mientras hacen negocios ocultos son repasados con humor irónico en “Bromatología espiritual”, el unipersonal teatral que se presentará hoy a las 21 en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265). La obra cuenta con la actuación de Omar Adrián Béjar como el maestro Omar Yariff, quien promete higienizar almas y alinear auras con ejercicios de autogestión corporal y enseñanzas profundas que tienen una carga absurdas. Mezcla de performance física con participación del público y proyecciones audiovisuales, la propuesta escénica discurre como un presunto seminario metafísico para una sanación liberal y delirante. La dirección general es de Martín Bettella, con dirección actoral de Matías Pedro Vega.