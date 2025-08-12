 Hoy, en "Panorama Tucumano": jóvenes tucumanos debaten acerca del futuro
Hoy, en "Panorama Tucumano": jóvenes tucumanos debaten acerca del futuro

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Federico van Mameren Diego Aráoz/LA GACETA
Hace 1 Hs

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, nueve jóvenes debatirán sobre lo que quieren de Tucumán y sus sueños, en el marco del Día Internacional de la Juventud.

Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

