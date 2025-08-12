Hoy, en "Panorama Tucumano": jóvenes tucumanos debaten acerca del futuro

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, nueve jóvenes debatirán sobre lo que quieren de Tucumán y sus sueños, en el marco del Día Internacional de la Juventud.
Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).