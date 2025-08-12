Paritarias: Camioneros cerró un incremento del 3% y una suma fija de $45.000

Como parte del entendimiento, se acordó además el pago de una suma fija extraordinaria de $45.000 no remunerativa, destinada a mejorar el salario de bolsillo de los trabajadores sin impactar sobre la base de aportes previsionales. A esto se suma un aporte patronal obligatorio de $18.500 por afiliado, destinado al sostenimiento de la obra social del gremio.