 Paritarias: Camioneros cerró un incremento del 3% y una suma fija de $45.000
El convenio firmado entre el gremio y las cámaras empresarias establece que el aumento será en tres tramos. En agosto se reabre la negociación.

Hace 1 Hs

El Sindicato de Camioneros firmó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias del sector, que tendrá vigencia entre junio y agosto de 2025. El convenio establece un incremento salarial del 3% distribuido en tres tramos mensuales del 1% cada uno, con liquidación diferida de un mes.

Como parte del entendimiento, se acordó además el pago de una suma fija extraordinaria de $45.000 no remunerativa, destinada a mejorar el salario de bolsillo de los trabajadores sin impactar sobre la base de aportes previsionales. A esto se suma un aporte patronal obligatorio de $18.500 por afiliado, destinado al sostenimiento de la obra social del gremio.

El acuerdo no contempla una cláusula de actualización automática por inflación. Sin embargo, las partes se comprometieron a reabrir la negociación salarial en agosto de 2025, con el objetivo de revisar los sueldos conforme al índice inflacionario del tercer trimestre del año.

Así quedan los salarios básicos desde agosto de 2025

Con la aplicación de los incrementos acordados y la suma fija, los salarios básicos para las distintas categorías según el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 se ubicarán en los siguientes valores:

- Conductor 1ª categoría: $785.386,54

- Conductor 2ª categoría: $771.390,64

- Conductor 3ª categoría (fletes): $757.380,58

- Conductor grúas 20-35 tn: $914.500,20

- Conductor grúas +300 tn: $1.431.561,59

- Chofer camión blindado: $844.390,17

- Auxiliar operativo 1ª: $1.079.255,64

- Ayudante mayor de 18 años: $703.555,98

- Peón general: $717.302,97

- Operador de servicios: $835.682,37

- Administrativo 1ª categoría: $781.563,63

