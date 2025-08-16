 Santoral del 16 de agosto: San Roque, protector contra las pestes y patrono de los peregrinos
Secciones
SociedadActualidad

Santoral del 16 de agosto: San Roque, protector contra las pestes y patrono de los peregrinos

Renunció a sus bienes y emprendió una vida de servicio, recorriendo pueblos de Italia durante una grave peste bubónica, asistiendo a los contagiados

Hace 4 Hs

Cada 16 de agosto la Iglesia católica conmemora a San Roque, uno de los santos más invocados como protector contra las epidemias y patrono de los peregrinos, cirujanos y enfermos. Nacido en Montpellier (Francia) alrededor de 1295, Roque fue hijo de una familia noble y quedó huérfano a temprana edad. Renunció a sus bienes y emprendió una vida de servicio, recorriendo pueblos de Italia durante una grave peste bubónica, asistiendo a los contagiados y realizando curaciones que la tradición considera milagrosas.

Según la leyenda, él mismo contrajo la enfermedad y se retiró a un bosque para evitar contagiar a otros. Allí, un perro lo alimentaba llevándole pan todos los días, escena que se convirtió en uno de sus atributos iconográficos más reconocibles.

San Roque murió hacia 1327 y su devoción se expandió rápidamente por Europa y América. En numerosas localidades, especialmente en zonas rurales, es celebrado con procesiones, misas y bendiciones de animales, en agradecimiento por su intercesión en tiempos de peste o calamidad.

Además, el santoral del 16 de agosto recuerda a San Esteban I, papa; Santa Serena de Roma y San Diomedes.

Temas ItaliaFranciaIglesia CatólicaBarrio San Roque
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico
1

Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico

Ella baila sola
2

Ella baila sola

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”
3

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile
4

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile

Murió Cristina Ruesjas, una de las voces más emblemáticas de la radio tucumana
5

Murió Cristina Ruesjas, una de las voces más emblemáticas de la radio tucumana

Un sábado fresco y nublado en Tucumán: qué se espera para el Día del Niño
6

Un sábado fresco y nublado en Tucumán: qué se espera para el Día del Niño

Más Noticias
Murió Cristina Ruesjas, una de las voces más emblemáticas de la radio tucumana

Murió Cristina Ruesjas, una de las voces más emblemáticas de la radio tucumana

El video de la Municipalidad capitalina que generó debate en las redes: ¿está mal besarse en las plazas de Tucumán?

El video de la Municipalidad capitalina que generó debate en las redes: ¿está mal besarse en las plazas de Tucumán?

¿Qué se debe revisar antes de comprar un queso artesanal?

¿Qué se debe revisar antes de comprar un queso artesanal?

Un sábado fresco y nublado en Tucumán: qué se espera para el Día del Niño

Un sábado fresco y nublado en Tucumán: qué se espera para el Día del Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño

Cacería sí o no: polémica por la superpoblación de especies invasoras

Cacería sí o no: polémica por la superpoblación de especies invasoras

Comentarios