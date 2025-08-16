Santoral del 16 de agosto: San Roque, protector contra las pestes y patrono de los peregrinos

Cada 16 de agosto la Iglesia católica conmemora a San Roque, uno de los santos más invocados como protector contra las epidemias y patrono de los peregrinos, cirujanos y enfermos. Nacido en Montpellier (Francia) alrededor de 1295, Roque fue hijo de una familia noble y quedó huérfano a temprana edad. Renunció a sus bienes y emprendió una vida de servicio, recorriendo pueblos de Italia durante una grave peste bubónica, asistiendo a los contagiados y realizando curaciones que la tradición considera milagrosas.