 Jugar sin pantallas: la misión de Pulky para este Día del Niño
Jugar sin pantallas: la misión de Pulky para este Día del Niño

El local apuesta a los juguetes didácticos como puente para el encuentro familiar y el desarrollo infantil. Desde Lomas de Tafí, su propuesta crece con precios accesibles, variedad y envíos a todo el país.

Hace 2 Hs

En un tiempo en el que las pantallas parecen ganar todas las batallas, Fabiola Robledo decidió plantar bandera desde un lugar distinto: el juego compartido entre padres e hijos.

“Mi misión es que los chicos puedan volver a jugar con juguetes y juegos, que dejen un poco las pantallas. No debemos darnos por vencidos”, afirma con convicción.

Dueña de Pulky, una juguetería didáctica ubicada en el Centro Comercial Las Quintas de Lomas de Tafí, Robledo comenzó este emprendimiento junto a su marido —ambos abogados— buscando un proyecto que los acercara al mundo infantil. “Nos gustó porque nos vincula con los chicos y nos permite jugar con ellos, lejos de las pantallas. Además, nos encanta asesorar a los padres”, cuenta.

Pulky se especializa en juguetes que acompañan el desarrollo de habilidades y potencian la creatividad, la lógica y la imaginación, siempre poniendo al niño como protagonista del juego. En sus estantes se pueden encontrar juguetes de madera, juegos de construcción —bloques, kits de armado, magnéticos—, juegos de mesa y estrategia, propuestas de arte y creatividad, juguetes sensoriales, rompecabezas de distintos tamaños, cartas educativas, libros interactivos y mucho más.

“No es cierto que un juguete didáctico siempre es caro. Tenemos opciones desde $3.000 que pueden hacer una tarde diferente”, asegura Robledo. El público que visita la tienda es variado: madres y padres que buscan el regalo ideal, docentes, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos y otros profesionales que hallan en Pulky recursos de calidad para sus aulas y consultorios.

El emprendimiento comenzó como un showroom y, en mayo del año pasado, abrió su local al público. Desde allí ofrecen atención personalizada y un catálogo amplio que, según Robledo, “incluye muchas cosas didácticas que no se encuentran en otros lugares, con gran variedad y muy buenos precios”.

Pulky realiza envíos a todo el país y cuenta con punto de retiro en zona sur. Las compras también pueden hacerse desde su página web: pulkyjuguetesdidacticos.empretienda.com.ar. Aceptan efectivo, transferencias, tarjetas de crédito y Go Cuotas, con promociones bancarias como la del Macro, que los días 14, 15, 16 y 17 de agosto ofrecerá 12 cuotas sin interés.

Para ver más, visitá su perfil en Instagram (@pulky.tucuman) o comunicate al 3812127072.

