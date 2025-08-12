Jugar sin pantallas: la misión de Pulky para este Día del Niño

Dueña de Pulky, una juguetería didáctica ubicada en el Centro Comercial Las Quintas de Lomas de Tafí, Robledo comenzó este emprendimiento junto a su marido —ambos abogados— buscando un proyecto que los acercara al mundo infantil. “Nos gustó porque nos vincula con los chicos y nos permite jugar con ellos, lejos de las pantallas. Además, nos encanta asesorar a los padres”, cuenta.