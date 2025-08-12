 Bariloche: un colectivo volcó camino al Cerro Catedral
Bariloche: un colectivo volcó camino al Cerro Catedral

Según declaró el chofer, se descompensó antes de volcarse en el borde de la vía. No se reportaron heridos graves ni víctimas fatales.

Hace 11 Min

Un colectivo que trasladaba a unos 20 pasajeros volcó en una ruta de Bariloche cuando se trasladaba al Cerro Catedral.

Según el chofer, se descompensó, tomó agua y comenzó a bajar la velocidad. Cuando recuperó el conocimiento, había volcado. Las autoridades no reportaron heridos graves ni víctimas fatales.

De acuerdo con la información recabada por TN, el colectivo del servicio T.U.P., línea 55, volcó en la ruta de acceso al Cerro Catedral, entre la rotonda de Virgen de las Nieves y el camino viejo al Catedral. Las autoridades constataron que se desvió cinco metros fuera de la cinta asfáltica y cayó sobre el lado izquierdo.

Juan Pablo Follonier, gerente de Mi Bus, la empresa a la que pertenece el colectivo, le confirmó a este medio que solo “hubo daños materiales”. “Había pocos pasajeros, entre 15 y 20. Todos, con golpes propios del accidente”, aseguró. Solo un pasajero manifestó “más dolor en la cadera”, resaltó Follonier.

El gerente indicó que una unidad de la empresa llevó a los pasajeros al hospital para hacerles un control preventivo.

En cuanto a las salud del chofer, el gerente dijo que fue trasladado en una ambulancia y que habló poco con él “porque estaba muy preocupado por la situación, sobre todo, por los pasajeros”.

Y agregó: “Es un chofer que tiene mucha experiencia en el manejo de colectivos. Aparentemente, sufrió un desmayo y terminó con el colectivo en esa posición bastante incómoda”.

En el lugar, trabajó el personal de Protección Civil, de Bomberos Ruca Cura y Melipal y también brindaron asistencia ambulancias del Hospital Zonal y Activa.

Durante varias horas, la ruta permaneció cerrada con desvío en la rotonda de la Virgen de las Nieves y solo estuvo habilitada la circulación para el descenso desde el cerro por el camino viejo que conecta con Bustillo en el kilómetro 10, informó el diario Bariloche opina.

