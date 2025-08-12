Bariloche: un colectivo volcó camino al Cerro Catedral

De acuerdo con la información recabada por TN, el colectivo del servicio T.U.P., línea 55, volcó en la ruta de acceso al Cerro Catedral, entre la rotonda de Virgen de las Nieves y el camino viejo al Catedral. Las autoridades constataron que se desvió cinco metros fuera de la cinta asfáltica y cayó sobre el lado izquierdo.