Realizaron por primera vez un relevamiento aéreo con tecnología láser para prevenir inundaciones en San Miguel de Tucumán

San Miguel de Tucumán dio este lunes un paso sin precedentes en la planificación de obras para prevenir inundaciones: por primera vez en su historia, se concretó un relevamiento topográfico aéreo con tecnología láser de última generación.
La intendenta Rossana Chahla supervisó la operación desde el aeropuerto Benjamín Matienzo, donde un avión Cessna 2006 equipado con sistema LiDAR (Light Detection and Ranging), fotometría RGB y sensores de infrarrojo cercano sobrevoló durante cuatro horas la capital a 1.500 metros de altura. El trabajo incluyó también tareas en tierra, con señalización de puntos de control mediante tecnología GNSS (Sistemas Globales de Navegación por Satélite).
Este procedimiento, inédito en la ciudad, forma parte de un diagnóstico previo clave para el diseño de un Plan de Contingencia y la ejecución de obras hidráulicas de gran envergadura. “Haciendo una analogía con la salud, hay que hacer un buen diagnóstico para hacer un buen tratamiento. Con esta tecnología de punta buscamos identificar las áreas críticas, desarrollar proyectos y gestionar financiamiento internacional”, destacó Chahla.
La jefa municipal subrayó que “nunca antes se había hecho un relevamiento así en San Miguel de Tucumán” y que el objetivo es contar con un diagnóstico exacto que permita planificar estratégicamente.
El ingeniero Claudio Bravo, especialista en hidráulica y asesor del municipio, explicó que el sistema LiDAR “filtra la vegetación, lo que permite visualizar cauces y canales —como el río Salí, el arroyo El Manantial y los canales Norte y Sur— junto con los zanjones internos, integrados en un único plano de referencia”. El estudio servirá para actualizar el Plan de Desagües Pluviales y proyectar las obras necesarias para evitar inundaciones recurrentes.
Por su parte, Leandro Pinto, responsable técnico de la empresa Consular Consultores SA, detalló que la jornada se desarrolló sin inconvenientes gracias al clima favorable y que “el operativo combinó relevamiento aéreo con trabajo terrestre de precisión”. También adelantó que el primer informe preliminar, con los datos técnicos del vuelo y de campo, estará listo en un mes o mes y medio, tras el procesamiento de la información.
Chahla reafirmó que este es “el punto de partida” para un trabajo que continuará en etapas y que busca brindar soluciones duraderas a un problema histórico de la capital.