Realizaron por primera vez un relevamiento aéreo con tecnología láser para prevenir inundaciones en San Miguel de Tucumán

Por su parte, Leandro Pinto, responsable técnico de la empresa Consular Consultores SA, detalló que la jornada se desarrolló sin inconvenientes gracias al clima favorable y que “el operativo combinó relevamiento aéreo con trabajo terrestre de precisión”. También adelantó que el primer informe preliminar, con los datos técnicos del vuelo y de campo, estará listo en un mes o mes y medio, tras el procesamiento de la información.