 Un ex futbolista de Independiente obtuvo la libertad condicional tras cinco años en prisión y quiere volver al fútbol
Secciones
DeportesFútbol

Un ex futbolista de Independiente obtuvo la libertad condicional tras cinco años en prisión y quiere volver al fútbol

El exjugador, condenado por abuso sexual agravado en 2017, se entrena en doble turno.

Hace 25 Min

En 2014, el mundo de Independiente se vio sacudido por un caso que, años después, tendría un fallo judicial contundente. Alexis Zárate fue condenado en septiembre de 2017 a seis años y medio de prisión por abuso sexual agravado contra la pareja de su entonces compañero Martín Benítez, tras una salida nocturna. Aquella noche, ambos futbolistas habían asistido a un local bailable en Quilmes y luego regresaron al departamento de Zárate, en Wilde. Según se estableció en el juicio, la víctima se encontraba durmiendo junto a Benítez cuando el acusado ingresó a la habitación y cometió el abuso, provocando que ella se despertara y pidiera ayuda.

En primera instancia, la pena no fue de cumplimiento efectivo debido a la ausencia de antecedentes penales, pero la situación cambió cuando la Cámara de Casación dejó firme la condena. La Corte Suprema, integrada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, rechazó el recurso presentado por la defensa, y en julio de 2020 el exjugador fue trasladado a la Unidad Penal 19 de Saavedra, en el sur bonaerense.

Aunque debía permanecer detenido hasta principios de 2027, en enero de 2025 accedió a la libertad condicional, después de cumplir cinco años y un mes de prisión y demostrar buena conducta. Según él mismo relató en una entrevista radial, le resta un año y tres meses bajo este régimen. Actualmente trabaja en la fábrica de pastas de sus suegros, donde se ocupa de tareas variadas. "Hago un poco de todo, atiendo la caja, recibo a los proveedores y si tengo que hablar con un arquitecto para realizar una reforma o limpiar un depósito también lo hago", explicó.

Sobre sus días en prisión destacó que "tuve la chance de estudiar abogacía y aprobar el 92 % de las materias" y destacó que "el entrenamiento fue otro de mis pasatiempos en la cárcel".

Además contó que a sus 31 años realiza actualmente doble turno de entrenamiento diario con la ilusión de volver a tener un nuevo equipo en diciembre en busca de "una segunda oportunidad" de la mano de Gustavo Goñi, su representante quien "nunca me dejó de acompañar en todo este tiempo". 

Temas Club Atlético Independiente
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Racing visita a Peñarol en Montevideo con el objetivo firme de avanzar en la Copa Libertadores

Racing visita a Peñarol en Montevideo con el objetivo firme de avanzar en la Copa Libertadores

El día que Mauro Icardi cazó una paloma, la cocinó y se la comió en Barcelona

El día que Mauro Icardi cazó una paloma, la cocinó y se la comió en Barcelona

Lo más popular
Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos
1

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena
2

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital
3

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada
4

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados
5

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike
6

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike

Más Noticias
Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Qué revelaron los boletines escolares en la causa del joven encontrado junto a la casa de Cerati

Qué revelaron los boletines escolares en la causa del joven encontrado junto a la casa de Cerati

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Agenda de TV: Racing y Vélez comienzan su camino en los octavos de final de la Libertadores

Agenda de TV: Racing y Vélez comienzan su camino en los octavos de final de la Libertadores

Comentarios