Un ex futbolista de Independiente obtuvo la libertad condicional tras cinco años en prisión y quiere volver al fútbol

En 2014, el mundo de Independiente se vio sacudido por un caso que, años después, tendría un fallo judicial contundente. Alexis Zárate fue condenado en septiembre de 2017 a seis años y medio de prisión por abuso sexual agravado contra la pareja de su entonces compañero Martín Benítez, tras una salida nocturna. Aquella noche, ambos futbolistas habían asistido a un local bailable en Quilmes y luego regresaron al departamento de Zárate, en Wilde. Según se estableció en el juicio, la víctima se encontraba durmiendo junto a Benítez cuando el acusado ingresó a la habitación y cometió el abuso, provocando que ella se despertara y pidiera ayuda.