Un ex futbolista de Independiente obtuvo la libertad condicional tras cinco años en prisión y quiere volver al fútbol

En 2014, el mundo de Independiente se vio sacudido por un caso que, años después, tendría un fallo judicial contundente. Alexis Zárate fue condenado en septiembre de 2017 a seis años y medio de prisión por abuso sexual agravado contra la pareja de su entonces compañero Martín Benítez, tras una salida nocturna. Aquella noche, ambos futbolistas habían asistido a un local bailable en Quilmes y luego regresaron al departamento de Zárate, en Wilde. Según se estableció en el juicio, la víctima se encontraba durmiendo junto a Benítez cuando el acusado ingresó a la habitación y cometió el abuso, provocando que ella se despertara y pidiera ayuda.
En primera instancia, la pena no fue de cumplimiento efectivo debido a la ausencia de antecedentes penales, pero la situación cambió cuando la Cámara de Casación dejó firme la condena. La Corte Suprema, integrada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, rechazó el recurso presentado por la defensa, y en julio de 2020 el exjugador fue trasladado a la Unidad Penal 19 de Saavedra, en el sur bonaerense.
Aunque debía permanecer detenido hasta principios de 2027, en enero de 2025 accedió a la libertad condicional, después de cumplir cinco años y un mes de prisión y demostrar buena conducta. Según él mismo relató en una entrevista radial, le resta un año y tres meses bajo este régimen. Actualmente trabaja en la fábrica de pastas de sus suegros, donde se ocupa de tareas variadas. "Hago un poco de todo, atiendo la caja, recibo a los proveedores y si tengo que hablar con un arquitecto para realizar una reforma o limpiar un depósito también lo hago", explicó.
Sobre sus días en prisión destacó que "tuve la chance de estudiar abogacía y aprobar el 92 % de las materias" y destacó que "el entrenamiento fue otro de mis pasatiempos en la cárcel".
Además contó que a sus 31 años realiza actualmente doble turno de entrenamiento diario con la ilusión de volver a tener un nuevo equipo en diciembre en busca de "una segunda oportunidad" de la mano de Gustavo Goñi, su representante quien "nunca me dejó de acompañar en todo este tiempo".