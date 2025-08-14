El Espacio Cultural de Filosofía y Letras suma talleres de guitarra y de danza folclórica

El taller de danzas folclóricas será dictado por Sara Elisa Rueda los miércoles a las 11 a partir del 20 de agosto. Es una actividad gratuita. El de guitarra está a cargo de Santiago Nieva Mora, que lo impartirá los martes a las 17 a partir del 19 de agosto. Esta actividad tiene un arancel de $ 20.000.