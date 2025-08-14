El Espacio Cultural de Filosofía y Letras suma talleres de guitarra y de danza folclórica

La oferta cultural en Tucumán suma dos propuestas que combinan tradición y aprendizaje para todos los niveles. El Espacio Cultural de Filosofía y Letras (avenida Benjamín Aráoz al 800), en articulación con el Ente Cultural de Tucumán, anunció el inicio de dos talleres pensados para acercar a jóvenes y adultos al mundo de la música y la danza folclórica.
El taller de danzas folclóricas será dictado por Sara Elisa Rueda los miércoles a las 11 a partir del 20 de agosto. Es una actividad gratuita. El de guitarra está a cargo de Santiago Nieva Mora, que lo impartirá los martes a las 17 a partir del 19 de agosto. Esta actividad tiene un arancel de $ 20.000.
El período de inscripciones ya comenzó. La convocatoria busca atraer a estudiantes, aficionados y curiosos que quieran sumarse a un espacio de creación, intercambio y cultura.
Aprender guitarra desde cero o perfeccionar lo aprendido
El taller de guitarra propone un recorrido pensado para principiantes y para quienes ya tienen conocimientos previos. La meta es desarrollar habilidades técnicas; interpretar piezas de diferentes estilos y fomentar el trabajo en equipo a través de la música.
Santiago Nieva Mora, docente y músico, será el encargado de guiar a los participantes en un proceso que, además de la práctica instrumental, incluirá instancias de escucha grupal para afinar el oído y mejorar la interpretación.
Las clases tendrán lugar en el Espacio Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Las inscripciones se realizan mediante un link que se puede encontrar en el Instagram oficial del espacio (espacio.cultural.filo) y quienes abonen por transferencia deberán enviar el comprobante para confirmar su lugar.
Folclore para todos sin inscripción previa
La danza folclórica tendrá su espacio los miércoles a las 11, en el mismo Espacio Cultural. En este caso, la propuesta será gratuita y no requerirá inscripción previa, por lo que para participar sólo bastará con presentarse el día de inicio del taller.
La propuesta se propone acercar la tradición de las danzas nacionales a nuevas generaciones en un espacio donde sea posible aprender pasos básicos, coreografías y, sobre todo, disfrutar del folclore como un encuentro comunitario.
Respaldada por el Ente Cultural de Tucumán, la iniciativa apunta a revalorizar las raíces culturales de la región, y a generar un punto de encuentro entre personas de distintas edades y procedencias.