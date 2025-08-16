¿El mate cuenta dentro de los dos litros de agua diarios? Qué dicen los expertos

El mate es parte inseparable de la vida cotidiana argentina. Desde la primera cebada de la mañana hasta la última antes de dormir, la infusión acompaña encuentros, trabajos y viajes. Pero entre sorbo y sorbo surge una pregunta recurrente: ¿el mate “vale” dentro de los 2 litros de agua diarios que recomiendan las guías de hidratación?
Los nutricionistas coinciden en que sí aporta líquido. De hecho, cerca del 99% de su contenido es agua. Sin embargo, no reemplaza de manera total al agua pura. La razón está en su cafeína, un diurético leve que estimula la producción de orina, aunque sin provocar deshidratación en consumidores habituales.
“Cada termo de mate aporta entre medio y tres cuartos de litro de líquido, que se puede incluir en el cálculo diario, siempre que se complemente con vasos de agua”, indican los especialistas.
Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recomiendan una ingesta diaria de referencia de 2 litros para mujeres y 2,5 litros para hombres, incluyendo agua y otras fuentes de hidratación. No obstante, advierten que contar solo con el mate puede dejar la ingesta corta en electrolitos y minerales que el cuerpo necesita.
Además, la temperatura elevada de la infusión puede aumentar la sudoración, incrementando la necesidad de reponer líquidos. La clave, remarcan, es alternar mate con agua pura y atender a la sensación de sed como guía natural.
Mucho más que hidratación
El mate no solo hidrata: aporta polifenoles antioxidantes que ayudan a neutralizar radicales libres y retrasar el envejecimiento celular. También contiene vitaminas del complejo B, potasio y magnesio, esenciales para el metabolismo energético.
Entre sus beneficios, estudios señalan que:
Mejora el perfil lipídico, elevando el colesterol HDL (“bueno”) y reduciendo el LDL (“malo”).
Favorece la circulación y protege el corazón por su acción vasodilatadora ligera.
Estimula la termogénesis, útil en estrategias de control de peso.
Contribuye a la digestión con un leve efecto laxante y prebiótico.
Refuerza las defensas al modular la respuesta inflamatoria.