¿El mate cuenta dentro de los dos litros de agua diarios? Qué dicen los expertos

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recomiendan una ingesta diaria de referencia de 2 litros para mujeres y 2,5 litros para hombres, incluyendo agua y otras fuentes de hidratación. No obstante, advierten que contar solo con el mate puede dejar la ingesta corta en electrolitos y minerales que el cuerpo necesita.