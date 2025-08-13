Zoe, la "profesora" creada con inteligencia artificial, debutó en un aula argentina

El 11 de agosto pasado, el Colegio San José de Villa Cañás, en la provincia de Santa Fe, se convirtió en el escenario del debut de Zoe, una inteligencia artificial diseñada para enseñar y acompañar el aprendizaje de estudiantes. Impulsada por Humanversum Academy y liderada por Chris Meniw, la iniciativa busca sumar tecnología al aula sin desplazar al docente humano.