 Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán
Secciones
LG PlayLA GACETA Central

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Carolina Servetto y José Názaro están a cargo de las noticias locales y nacionales. De 11 a 14, por Canal 11 de CCC, por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán" y las distintas plataformas de nuestro diario.

Hace 1 Hs

Los periodistas Carolina Servetto y José Názaro estarán al frente de las noticias locales, nacionales e internacionales en LA GACETA Central, de "LG Play". De 11 a 14, de lunes a viernes, podrás ver el programa por canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán", en nuestra web y en las cuentas oficiales de Facebook y de YouTube de LA GACETA.

Los móviles de exteriores estarán a cargo de Matías Auad, quien mostrará lo que sucede en la calle durante la programación de LA GACETA Play.

Si tenés alguna pregunta, recomendación o denuncia podés escribirnos en nuestras redes sociales o enviar un mensaje al WhatsApp: 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas YouTubeWhatsAppJosé NazaroMatías AuadCarolina ServettoCanal 7 de Flow
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí con LA GACETA Central, con toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, con toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, con toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, con toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, con toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Lo más popular
Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos
1

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena
2

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada
3

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital
4

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados
5

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?
6

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?

Más Noticias
Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Qué revelaron los boletines escolares en la causa del joven encontrado junto a la casa de Cerati

Qué revelaron los boletines escolares en la causa del joven encontrado junto a la casa de Cerati

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Exportación de arándanos de Tucumán: “Perdimos terreno”

Exportación de arándanos de Tucumán: “Perdimos terreno”

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?

Comentarios