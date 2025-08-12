Una pasión que une: Tafí Viejo vivirá la 5° Muestra Nacional y Solidaria de Camisetas de Fútbol en honor a Maradona

Tafí Viejo se prepara para vivir una tarde donde el fútbol será mucho más que un deporte. El próximo sábado 16 de agosto, de 16 a 23, se realizará la 5° Muestra Nacional y Solidaria de Coleccionismo y Camisetas de Fútbol en el Salón Cultural Néstor Kirchner, ubicado en el predio de los Talleres Ferroviarios (Sáenz Peña 234). Esta edición llevará el nombre de Diego Armando Maradona, un homenaje que, según los organizadores, “siempre será pequeño en comparación a lo que él hizo por todo el país en materia futbolera”.
El evento reunirá a 35 expositores, entre coleccionistas, peñas y clubes de distintas provincias. “Hay muchos de Tucumán: Ñuñorco, La Florida, Jorge Newbery, San Juan, Sportivo, Independiente de Tafí Viejo… También un amigo presentará camisetas históricas de la Liga Tucumana”, detalla Franco La Pena, uno de los impulsores de la muestra.
La propuesta traspasa fronteras provinciales. Llegarán representantes de Santiago del Estero, Salta y Buenos Aires, con camisetas de Gimnasia y Tiro, Juventud Antoniana, Independiente de Avellaneda, Claypole, Yupanqui, General Lamadrid y Los Andes, entre otros. “Las peñas oficiales de River, Boca y Banfield que funcionan en Tucumán también estarán presentes. Incluso habrá un coleccionista que exhibirá camisetas de Serbia, porque es descendiente de serbios. Es un intercambio cultural y futbolero increíble”, comenta La Pena.
Uno de los grandes atractivos será la maqueta del estadio Monumental de Atlético Tucumán, construida con 21.000 piezas de Lego y cedida por la juguetería Guindi. “Es un pequeño gran lujo que nos damos”, dice con orgullo el organizador.
La entrada será libre y gratuita, aunque se pedirá una colaboración solidaria para el Día del Niño: alimentos no perecederos, ropa, calzado, útiles, golosinas, disfraces, elementos de limpieza o pañales. “Desde la primera edición siempre ayudamos a comedores e instituciones que lo necesitan. El fútbol es una excusa para hacer algo por el otro”, remarca.
La iniciativa nació hace varios años a partir de una inquietud personal. “Mi hermano tiene una escuelita de fútbol acá en Tafí Viejo y yo veía que muchos chicos, después del entrenamiento, se metían en su mundo de PlayStation o tablet, sin darse cuenta de que hay otros niños con realidades muy distintas. Si podemos enseñarles que el deporte también sirve para generar empatía y solidaridad, ¿por qué no hacerlo?”, cuenta Franco.
Así fue como, siendo coleccionista de camisetas de Atlético Tucumán, propuso armar un evento local. La primera edición incluyó camisetas de Atlético, San Martín, River, Boca, la presencia del árbitro Ariel Montero y hasta un vecino filatelista. “De a poco, gracias al boca a boca y las redes, fueron apareciendo más coleccionistas, y hoy llegamos a 35 expositores”, celebra.
Pero la muestra no es solo para ver. También habrá un espacio de juegos para chicos con actividades temáticas, videojuegos retros con Arcade y otros entretenimientos relacionados al fútbol. El municipio colaborará con sonido y logística, sumando la actuación de la banda municipal y el ballet “Embrujo de mi Tierra”, grupo oficial del Festival Nacional del Limón.
Franco insiste en que la propuesta es para toda la familia. “Queremos que vengan padres, abuelos y niños. Es muy especial ver ese choque generacional: cada camiseta, cada foto, cada recorte de diario lleva a un gol, a un recuerdo, a una emoción. Me encanta ver cuando un abuelo le cuenta al nieto ‘con esta camiseta jugaba tal jugador’ o ‘esta me la regaló mi papá’. Es muy fuerte y muy lindo a la vez”, resumió.
Además, el organizador espera que esta quinta edición sirva como inspiración para que más coleccionistas tucumanos se sumen en el futuro. “Ojalá la nota ayude a que el año que viene tengamos aún más participantes. Es una linda oportunidad para seguir fortaleciendo el sentido de pertenencia y mostrar que el fútbol también puede unirnos por causas solidarias”, finalizó.
La cita ya está marcada: sábado 16 de agosto, de 16 a 23, en Sáenz Peña 234, Tafí Viejo. Una tarde/noche para viajar por la historia a través de camisetas, escudos y recuerdos, y para demostrar que, en la cancha de la vida, la mejor jugada siempre es la solidaridad.