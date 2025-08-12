Una pasión que une: Tafí Viejo vivirá la 5° Muestra Nacional y Solidaria de Camisetas de Fútbol en honor a Maradona

Tafí Viejo se prepara para vivir una tarde donde el fútbol será mucho más que un deporte. El próximo sábado 16 de agosto, de 16 a 23, se realizará la 5° Muestra Nacional y Solidaria de Coleccionismo y Camisetas de Fútbol en el Salón Cultural Néstor Kirchner, ubicado en el predio de los Talleres Ferroviarios (Sáenz Peña 234). Esta edición llevará el nombre de Diego Armando Maradona, un homenaje que, según los organizadores, “siempre será pequeño en comparación a lo que él hizo por todo el país en materia futbolera”.