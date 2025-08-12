Conmoción en el automovilismo argentino por el fallecimiento del piloto Claudio Segarra tras un accidente

El automovilismo nacional atraviesa un momento de profunda tristeza tras la confirmación del fallecimiento de Claudio Segarra, piloto cordobés que perdió la vida como consecuencia de un accidente ocurrido el pasado fin de semana durante las pruebas de la Monomarca Fiat, en el marco de una jornada del Turismo Pista San Luis. El hecho tuvo lugar en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, en Córdoba.
Según los reportes, el siniestro se produjo en la primera vuelta cronometrada, cuando el Fiat Palio que conducía se desestabilizó al tomar la recta principal. El vehículo realizó un trompo y se estrelló contra el paredón cercano a la entrada de la sala técnica. El impacto fue tan violento que el piloto quedó gravemente herido.
El equipo médico presente actuó de inmediato, realizando maniobras de reanimación en el lugar antes de trasladarlo a un centro de salud en Río Cuarto. Allí ingresó a terapia intensiva, pero lamentablemente falleció horas más tarde debido a la magnitud de las lesiones.
La tragedia motivó la suspensión total de la actividad en el circuito y dio inicio a una investigación para determinar las causas y verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad.
La noticia generó un profundo pesar en el ambiente fierrero. Diversas organizaciones y referentes del automovilismo emitieron mensajes de condolencias, recordando al piloto por su humildad y su pasión por las pistas. Turismo Pista San Luis, C.A.PI.COR, APICER y la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de Córdoba expresaron su acompañamiento a la familia y amigos en este difícil momento, destacando su trayectoria y el cariño que cosechó dentro y fuera de las competencias.