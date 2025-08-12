Conmoción en el automovilismo argentino por el fallecimiento del piloto Claudio Segarra tras un accidente

La noticia generó un profundo pesar en el ambiente fierrero. Diversas organizaciones y referentes del automovilismo emitieron mensajes de condolencias, recordando al piloto por su humildad y su pasión por las pistas. Turismo Pista San Luis, C.A.PI.COR, APICER y la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de Córdoba expresaron su acompañamiento a la familia y amigos en este difícil momento, destacando su trayectoria y el cariño que cosechó dentro y fuera de las competencias.