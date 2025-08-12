 ¿Recordás a este galán de los 90? Su sorprendente cambio que genera debate en redes
Jeremy Sisto, uno de los actores que brilló en los años 90, volvió a generar revuelo en las redes sociales al mostrarse con un look muy diferente al que lo catapultó a la fama. Con barba crecida, cabello largo y algunas canas propias de su edad, el intérprete de 50 años sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes desde el jardín de su casa, realizando tareas de mantenimiento.

El actor saltó a la fama a los 20 años por su papel de Elton Tiscia en la comedia adolescente Clueless (1995), conocida en Latinoamérica como Ni idea. En esa película, Sisto interpretó al típico galán popular y arrogante del instituto, rol que lo llevó a recibir múltiples ofertas tanto en cine como en televisión. Desde entonces, su carrera incluyó papeles destacados en series reconocidas como A dos metros bajo tierra (2001-2005), La Ley y Orden (2008-2010), Secuestrado (2006-2007) y la actual FBI, donde participa desde 2018.

Sin embargo, lo que pocos saben es que Jeremy Sisto estuvo muy cerca de protagonizar una de las películas más icónicas de la historia: Titanic (1997). En una entrevista con HuffPost Live, el actor confesó que, aunque no consiguió el papel principal de Jack Dawson que finalmente interpretó Leonardo DiCaprio, la experiencia de audicionar junto a Kate Winslet y otras actrices fue inolvidable. “Me sentí increíblemente inspirado y un poco desconsolado cuando no conseguí el papel”, dijo, y destacó la magnitud del proyecto dirigido por James Cameron, “intentaba superar los límites”.

En aquella misma entrevista, Sisto habló sobre el impacto que tuvo Clueless en su vida y carrera: “Tenía 19 años, estaba tratando de descubrir quién era... Era como mi época universitaria”. Además, confesó que durante un tiempo temió no poder continuar actuando después de ese éxito, aunque finalmente pudo consolidarse en Hollywood.

El reciente interés en Jeremy Sisto también está vinculado a la noticia de que se está desarrollando una serie precuela de Clueless, que contará con Alicia Silverstone retomando su papel de Cher Horowitz y ejerciendo como productora ejecutiva. Por ahora, no se sabe si Sisto formará parte del proyecto.

