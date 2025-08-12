¿Recordás a este galán de los 90? Su sorprendente cambio que genera debate en redes

Sin embargo, lo que pocos saben es que Jeremy Sisto estuvo muy cerca de protagonizar una de las películas más icónicas de la historia: Titanic (1997). En una entrevista con HuffPost Live, el actor confesó que, aunque no consiguió el papel principal de Jack Dawson que finalmente interpretó Leonardo DiCaprio, la experiencia de audicionar junto a Kate Winslet y otras actrices fue inolvidable. “Me sentí increíblemente inspirado y un poco desconsolado cuando no conseguí el papel”, dijo, y destacó la magnitud del proyecto dirigido por James Cameron, “intentaba superar los límites”.