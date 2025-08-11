Marlene Spessio, mamá de Ian Moche: “La libertad de expresión tiene un límite, y el límite está en agredir”

Marlene Spessio, madre de Ian Moche, cuestionó al presidente Javier Milei por la difusión de una imagen de su hijo menor de edad, en el marco de la creciente polémica pública. La mujer reclamó respeto, subrayó que se trata de un caso de violencia institucional y advirtió sobre los límites de la libertad de expresión cuando involucra agresiones a menores.