Marlene Spessio, mamá de Ian Moche: “La libertad de expresión tiene un límite, y el límite está en agredir”

Marlene Spessio, madre de Ian Moche, cuestionó al presidente Javier Milei por la difusión de una imagen de su hijo menor de edad, en el marco de la creciente polémica pública. La mujer reclamó respeto, subrayó que se trata de un caso de violencia institucional y advirtió sobre los límites de la libertad de expresión cuando involucra agresiones a menores.
El reclamo de Marlene Spessio a Javier Milei
En diálogo con Noticias Argentinas por Radio Splendid AM 990, Spessio expresó: “A mí me hubiera encantado que sea una persona común y corriente, porque cuando suceden estas cosas vos tenés la oportunidad de hablar y que te conteste”.
Recordó un episodio anterior con una fundación que había negado el diagnóstico de autismo de Ian: “Poner la foto de mi hijo diciendo ‘falso autista’ era horrible. Pedí que retiraran la foto y que pidieran disculpas públicas, y lo hicieron. Esto yo no lo tengo con el presidente”.
“Es un adulto contra un menor”
Spessio lamentó que “con toda la estructura presidencial es imposible llegar o tener contacto” y remarcó: “No nos olvidemos que es un adulto contra un menor”.
Según relató, el caso derivó en hostigamiento:
“Al principio fue una cacería de brujas. Nos investigaron, nos operaron, sacaron fotos de mi casa, sabían toda mi vida”.
En ese sentido, afirmó que: “La libertad de expresión también tiene un límite, y el límite está en agredir”.
El pedido: retirar la foto y respetar que es un menor
La madre de Ian insistió en que “solo pedimos que retire la foto de mi hijo y que se entienda que es un menor” y compartió las palabras del propio joven: “Mi hijo me dijo: ‘Vamos a esperar a ver qué dice la justicia, y si no, en la injusticia’”.
Denuncia por violencia institucional
Spessio aseguró que llevarán el caso a la Justicia: “Nos tenemos que presentar ante la justicia y denunciar un hecho de violencia institucional. Hay que hacer valer nuestros derechos y esperar a que la justicia accione”.
Cerró con un mensaje contundente: “No puedo dejar de ser madre, el presidente no puede dejar de ser presidente. La libertad de expresión tiene un límite”.