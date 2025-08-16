Para qué sirven las velas doradas y plateadas: significado, usos y rituales

Encender una vela no es solo un acto simbólico: según la tradición esotérica, eleva la vibración de un pedido, ya sea para una limpieza energética o para potenciar un ritual. El color que elijas influirá directamente en el tipo de energía que movilizas. Las velas doradas y plateadas, por su fuerte carga simbólica y mística, se utilizan para trabajar aspectos como la abundancia, el éxito, la espiritualidad y la protección.
Significado de las velas doradas
Las velas doradas están regidas por el Sol y asociadas al signo Leo, al Arcángel Jofiel y al chakra plexo solar (Manipura). Su energía está vinculada con la belleza, la motivación y la autoconfianza.
Simbolizan:
Riqueza y prosperidad
Poder y liderazgo
Éxito profesional y financiero
Brillo y expansión personal
Usos principales en rituales:
Atraer oportunidades económicas
Potenciar la carrera profesional
Generar confianza y autoestima
Rituales de dinero y prosperidad
Significado de las velas plateadas
Las velas plateadas representan la reflexión, la intuición y la espiritualidad. Están asociadas a la Luna, la energía femenina y el mundo interior. Antiguas creencias egipcias vinculaban la plata con el espíritu, afirmando que nuestros huesos estaban hechos de este metal.
Simbolizan:
Claridad mental y buenas decisiones
Protección física y espiritual
Creatividad y sensibilidad
Conexión con seres queridos fallecidos
Apertura al Reino Astral
Usos principales en rituales:
Acompañar procesos de introspección
Abrir caminos y eliminar obstáculos emocionales
Fortalecer relaciones y lazos afectivos
Potenciar rituales de magia blanca junto con velas blancas o azules
Rituales con velas doradas y plateadas
Ritual de vela dorada para prosperidad
Elige un martes o domingo, día regido por el Sol.
Coloca una vela dorada en el centro de tu altar.
Escribe en un papel tu objetivo económico en positivo.
Enciende la vela visualizando el resultado y deja que arda por completo.
Ritual de vela plateada para claridad y protección
Realízalo un martes al amanecer, bajo influencia lunar.
Coloca cinco velas plateadas formando una cruz, con una en el centro.
Escribe tu deseo o pregunta en un papel y envuélvelo con un objeto de plata.
Medita durante nueve minutos y apaga las velas con los dedos o un apagavelas.
Consejos para potenciar los resultados
Mantén un ambiente limpio y ordenado antes de encender la vela.
Utiliza inciensos como sándalo o mirra para elevar la vibración.
Acompaña la vela dorada con piedras como citrino o pirita, y la plateada con cuarzo blanco o amatista.
Formula tus pedidos en afirmaciones positivas y específicas.