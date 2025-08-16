 Para qué sirven las velas doradas y plateadas: significado, usos y rituales
Para qué sirven las velas doradas y plateadas: significado, usos y rituales

El color que elijas influirá directamente en el tipo de energía que movilizas. Las velas doradas y plateadas, por su fuerte carga simbólica y mística, se utilizan para trabajar aspectos como la abundancia, el éxito, la espiritualidad y la protección.

Encender una vela no es solo un acto simbólico: según la tradición esotérica, eleva la vibración de un pedido, ya sea para una limpieza energética o para potenciar un ritual. El color que elijas influirá directamente en el tipo de energía que movilizas. Las velas doradas y plateadas, por su fuerte carga simbólica y mística, se utilizan para trabajar aspectos como la abundancia, el éxito, la espiritualidad y la protección.

Significado de las velas doradas

Las velas doradas están regidas por el Sol y asociadas al signo Leo, al Arcángel Jofiel y al chakra plexo solar (Manipura). Su energía está vinculada con la belleza, la motivación y la autoconfianza.

Simbolizan:

Riqueza y prosperidad

Poder y liderazgo

Éxito profesional y financiero

Brillo y expansión personal

Usos principales en rituales:

Atraer oportunidades económicas

Potenciar la carrera profesional

Generar confianza y autoestima

Rituales de dinero y prosperidad

Significado de las velas plateadas

Las velas plateadas representan la reflexión, la intuición y la espiritualidad. Están asociadas a la Luna, la energía femenina y el mundo interior. Antiguas creencias egipcias vinculaban la plata con el espíritu, afirmando que nuestros huesos estaban hechos de este metal.

Simbolizan:

Claridad mental y buenas decisiones

Protección física y espiritual

Creatividad y sensibilidad

Conexión con seres queridos fallecidos

Apertura al Reino Astral

Usos principales en rituales:

Acompañar procesos de introspección

Abrir caminos y eliminar obstáculos emocionales

Fortalecer relaciones y lazos afectivos

Potenciar rituales de magia blanca junto con velas blancas o azules

Rituales con velas doradas y plateadas

Ritual de vela dorada para prosperidad

Elige un martes o domingo, día regido por el Sol.

Coloca una vela dorada en el centro de tu altar.

Escribe en un papel tu objetivo económico en positivo.

Enciende la vela visualizando el resultado y deja que arda por completo.

Ritual de vela plateada para claridad y protección

Realízalo un martes al amanecer, bajo influencia lunar.

Coloca cinco velas plateadas formando una cruz, con una en el centro.

Escribe tu deseo o pregunta en un papel y envuélvelo con un objeto de plata.

Medita durante nueve minutos y apaga las velas con los dedos o un apagavelas.

Consejos para potenciar los resultados

Mantén un ambiente limpio y ordenado antes de encender la vela.

Utiliza inciensos como sándalo o mirra para elevar la vibración.

Acompaña la vela dorada con piedras como citrino o pirita, y la plateada con cuarzo blanco o amatista.

Formula tus pedidos en afirmaciones positivas y específicas.

