Para qué sirven las velas doradas y plateadas: significado, usos y rituales

Encender una vela no es solo un acto simbólico: según la tradición esotérica, eleva la vibración de un pedido, ya sea para una limpieza energética o para potenciar un ritual. El color que elijas influirá directamente en el tipo de energía que movilizas. Las velas doradas y plateadas, por su fuerte carga simbólica y mística, se utilizan para trabajar aspectos como la abundancia, el éxito, la espiritualidad y la protección.