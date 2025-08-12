Investigan la muerte de una joven

Todos los indicios recolectados por los investigadores dan cuenta que no se habría tratado de un femicidio, sino de un suicidio. Sin embargo, el fiscal Carlos Sale decidió seguir adelante con la pesquisa en la que se investiga la muerte de una joven registrada en una barrio del sur de la capital tucumana.
El viernes, pasado el mediodía, una mujer llamó al servicio 911 para informar que su hija se había ahorcado en su habitación. Un grupo de policías de Distrito Urbano se presentaron en el lugar y confirmaron el hecho. Al realizar el examen, el médico de la fuerza recomendó realizar una autopsia porque había encontrado algunas situaciones extrañas en su cuerpo.
Personal de Homicidios, al mando de los comisarios Juana Estequiño y Susana Monteros, dirigidas por Sale, comenzaron a indagar. Descubrieron que la joven no estaba pasando un buen momento por dos razones. En las próximas semanas se realizaría el juicio por abuso sexual que había sufrido la chica cuando era niña. A su entorno le habría explicado que tenía mucho temor por volver a encontrarse con su tío, el acusado del ataque. El otro detalle es que la noche anterior se había peleado con su novio.
Los investigadores entrevistaron al joven. Él les contó que había decidido cortar el noviazgo por una escena de celos. La chica le habría cuestionado que le haya dado un like a la foto que había subido una amiga en Instagram. El muchacho declaró que su novia había amenazado con quitarse la vida si es que no se arreglaban. Fuentes judiciales informaron que hasta le habría enviado la foto de una cuerda sobre su cama para demostrarle lo que estaba dispuesta a hacer.
Sufría de depresión
Los pesquisas confirmaron esa versión con el hermano de la fallecida. El muchacho declaró que él había decidido cuidarla durante la noche porque sufría de depresión. Pero aprovechando que él se había quedado dormido, ella se habría quitado la vida. La madre también le habría informado a la Policía que su hija estaba angustiada y depresiva por el juicio en contra de su tío.
El informe de la autopsia confirmó que la fallecida no presentaba signos de haber sido golpeada ni lesiones defensivas, es decir, que no habría intentado repeler un ataque de otra persona. También informó que habría tenido cicatrices de cortes en su brazo.
Sale informó que en las próximas horas tomará declaraciones a otros familiares para tratar de confirmar o descartar que esté ante un nuevo femicidio.