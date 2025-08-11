El debut en el Trasmontaña será un sueño cumplido

Lo que pasará el domingo en el cerro San Javier tiene mística para los ciclistas de montaña. En más de tres décadas de existencia, el Trasmontaña es el antes y el después para los bikers. Con todos los atractivos de una carrera tradicional, más el poco habitual formato de duplas y un recorrido inigualable, son los factores que se combinan para que debutar en la carrera sea una meta perseguida por bikers de toda la región de Sudamérica.
“Es lo que nos dicen a todos: para recibirte de biker tenés que correr un Trasmontaña. Pero porque ellos ya lo corrieron”, comentó con sentido jocoso Carlos Parrado. Él se considera nuevo en el deporte y, si bien siempre se recomienda una cantidad de horas de pilotaje elevada en la bici, su compañera y él sintieron que estaban listos. Se adentrarán en la senda ya no en “modo entrenamiento”, como suelen hacerlo en las clases de la escuela On Bike que coordina Jonathan Durán; activarán su versión de competidores. “Sabemos que será muy difícil, si logramos terminar será una gran satisfacción y por ahí quién dice nos sentimos recibidos de bikers”, admitió el compañero de Belén Benavente.
“No sé si te recibís, pero es una carrera dura que ya el hecho de poder terminarla es una gran satisfacción para cualquiera”, dice en sintonía con su compañero la odontóloga de 30 años. También es bastante novata. “Hace un año que corro. Participé en algunas carreras y sentí que era el momento para un desafío como éste”, agregó Benavente.
Formar dupla es la opción para animarse a competir y una carrera como el Trasmontaña la da. No es lo mismo empezar solo que bien acompañado. “Es un deporte que lo puede hacer cualquier persona. Hay grupos de salidas que son geniales para conocer gente y hacer amigos. Lo súper recomiendo”, arengó Parrado.
“Corro nada más y nada menos que con el profesor de la escuela. Impulsada por la confianza que me transmite”, reconoció Luciana Cuezzo Otero. Cuando comenzó a entrenarse en On Bike la farmacéutica de 34 años sabía que en algún momento estaría en la línea de largada en la que estará el domingo. “Una de las primeras cosas que te preguntan cuando decís que andás en bici es si ya corriste un Trasmontaña o si lo vas a correr, así que supongo que te da como un poco la placa de biker oficial”, es consciente Cuezzo Otero.
“Voy a hacer todo por primera vez. Participé en otras carreras tanto como competidor, espectador y fotógrafo, pero en el Trasmontaña nunca”, explicó Juan Guzmán. “No tengo ningún ritual ni cábala. Solo trato de no pensar mucho así no me comen los nervios el día anterior”, afirmó. Para él la confianza, esa extra que busca un debutante, viene por una combinación: la experiencia de su compañero, Ludovico Horacio de Grandi que ya tiene varias carreras por dupla en su cuenta personal, y en una prolija preparación para saldar un pendiente. “Es una deuda que tengo conmigo mismo. Hace cinco años comencé a hacer ciclismo de manera muy recreativa y justo entré al Leila Luque Team para hacer amigos y empezar a salir. Me animaron mucho a entrenar para correrlo”, relató Guzmán. “Mi idea era largar en 2021, pero una semana antes de la carrera me enfermé de COVID. Después de eso, entre idas y vueltas, trabajo y vida personal, no pude entrenarme para estar a la altura”, dijo con mucho respeto hacia la exigencia que implica el recorrido que este año tendrá más de 44 kilómetros con salida y llegada en La Sala.
Por eso volvió a prepararse intensamente. “Con el equipo de Zona 5 empecé a prepararme el año pasado con ‘Choco’ Ramírez. La planificación tuvo objetivos a corto plazo en cada carrera, mucho entrenamiento en sendas, muchas charlas técnicas, consejos. El ciclismo es mucha cabeza aparte de lo físico, así que hay que prepararse siempre física y mentalmente para largar”, afirmó.
Por tierras sanjuaninas también llegó ese concepto que hay que correr un Trasmontaña para poder llamarse biker. “Lo escuché. Yo competí en ruta, gané algunas clásicas en San Juan. Para mí que estoy retirado, es lindo algo tan nuevo. Vamos a vivir la fiesta y ver si nos gusta. Y ya, el año que viene, ir a competir”, detalló el integrante de “Los Grillos” que adoptaron el apodo de Mengual para identificarse como grupo. Su compañero tendrá debut absoluto. “No vamos a competir, sino a participar. El compite en una carrera por primera vez. Nunca corrió ni en ruta, ni en la montaña”, contó Mengual que forma parte del grupo que tiene otras dos parejas debutantes.
También desde la región cuyana, más precisamente desde San Luis, María Pilar Rodríguez, cumplió recién este año el requisito de edad (15 años). Estaba ya desde hace tiempo agazapada con muchas ganas de largar. “Es una carrera muy épica, de mucho renombre en nuestro país”, dio como principal incentivo la puntana que responderá al llamado que hace tiempo le hacía la montaña tucumana.