El debut en el Trasmontaña será un sueño cumplido

“Voy a hacer todo por primera vez. Participé en otras carreras tanto como competidor, espectador y fotógrafo, pero en el Trasmontaña nunca”, explicó Juan Guzmán. “No tengo ningún ritual ni cábala. Solo trato de no pensar mucho así no me comen los nervios el día anterior”, afirmó. Para él la confianza, esa extra que busca un debutante, viene por una combinación: la experiencia de su compañero, Ludovico Horacio de Grandi que ya tiene varias carreras por dupla en su cuenta personal, y en una prolija preparación para saldar un pendiente. “Es una deuda que tengo conmigo mismo. Hace cinco años comencé a hacer ciclismo de manera muy recreativa y justo entré al Leila Luque Team para hacer amigos y empezar a salir. Me animaron mucho a entrenar para correrlo”, relató Guzmán. “Mi idea era largar en 2021, pero una semana antes de la carrera me enfermé de COVID. Después de eso, entre idas y vueltas, trabajo y vida personal, no pude entrenarme para estar a la altura”, dijo con mucho respeto hacia la exigencia que implica el recorrido que este año tendrá más de 44 kilómetros con salida y llegada en La Sala.