La Justicia ordena el decomiso de bienes millonarios de Lázaro Báez por lavado de dinero

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 ordenó el decomiso de 56 propiedades, tres millones de euros y un millón de dólares pertenecientes a Lázaro Báez y su hijo Martín Báez, ambos condenados por lavado de dinero en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. La decisión, encabezada por el juez Néstor Costabel, se tomó antes del vencimiento del plazo legal previsto para este miércoles, en el marco de la ejecución de la condena.