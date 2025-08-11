 Así repercute la crisis económica en Córdoba: la mitad de los hogares retrasó la merienda y eliminó la cena por no poder comprar alimentos
Secciones
EconomíaNoticias económicas

Así repercute la crisis económica en Córdoba: la mitad de los hogares retrasó la merienda y eliminó la cena por no poder comprar alimentos

A pesar de que la inflación en Córdoba registró en julio el índice más bajo de los últimos cinco años (1,5%), la realidad en los hogares muestra un panorama alarmante: cada vez se compra menos comida y los changuitos están más vacíos.

Hace 3 Hs

A pesar de que la inflación en Córdoba registró en julio el índice más bajo de los últimos cinco años (1,5%), la realidad en los hogares muestra un panorama alarmante: cada vez se compra menos comida y los changuitos están más vacíos.


Un relevamiento del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba, realizado junto al Instituto de Estadísticas, Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), reveló que el 50,1% de los encuestados o un integrante de su hogar tuvo que saltearse alguna comida por falta de dinero, siendo la cena la más afectada.

Hambre y reducción de comidas en los hogares

30,7% reconoció que algún miembro de su hogar tuvo hambre pero no comió por falta de recursos.

19,6% se quedó sin comida en la casa en julio.

18,9% tuvo que pedir dinero o alimentos para poder comer.

10,5% admitió que algún integrante solo comió una vez al día o no comió durante toda una jornada.

Caída del consumo en alimentos básicos

La venta en volumen de los comercios de proximidad (almacenes, carnicerías, verdulerías, pollerías y fiambrerías) cayó 19% en los primeros siete meses de 2025 frente al mismo período de 2024.

Según el informe, el 90% de las familias tuvo que financiar alimentos en julio:

43,5% con tarjeta de crédito.

37,2% pidió fiado.

8,2% solicitó préstamos.

Canasta básica y asistencia estatal

El 57,8% de los hogares no logró cubrir la Canasta Básica Alimentaria con sus ingresos. El 72,5% solo pudo alcanzarla con ayuda estatal, como la AUH o la Tarjeta Alimentar.

Vanesa Ruiz, gerenta general del Centro de Almaceneros, advirtió:

“Por más que baje la inflación, no hay alivio si los ingresos están congelados y la canasta sigue cara. La gente compra para el día o las próximas 48 horas”.

Cambios en la dieta: más harinas, menos proteínas

El estudio también muestra un deterioro en la calidad nutricional:

Venta de leche fluida: -22%.

Leche en polvo, quesos, flanes y yogures: -45% a -50%.

Carne vacuna: -42% a -45%.

En cambio, creció el consumo de harinas, pan y papas.

Comercios y emergencia alimentaria

El Arzobispado de Córdoba conformó una mesa de emergencia alimentaria junto a almaceneros para ayudar a comedores desbordados.

Ruiz concluyó que el comercio minorista está “asfixiado” y que la perspectiva es sombría:

“Muchos hogares ya recortaron todo lo posible y aun así no les alcanza”.

Temas Córdoba
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español
1

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta
2

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán
3

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei
4

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Jaldo, crítico con Milei: Se va a pasar los cuatro años vetando leyes
5

Jaldo, crítico con Milei: "Se va a pasar los cuatro años vetando leyes"

Comienza una semana completa de paro en la UNT
6

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Más Noticias
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Jaldo, crítico con Milei: Se va a pasar los cuatro años vetando leyes

Jaldo, crítico con Milei: "Se va a pasar los cuatro años vetando leyes"

Si te llaman de estos números en WhatsApp, ¡no los atiendas! Son una estafa

Si te llaman de estos números en WhatsApp, ¡no los atiendas! Son una estafa

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

Quién es la modelo y empresaria que estaría iniciando un romance con Martín Menem

Quién es la modelo y empresaria que estaría iniciando un romance con Martín Menem

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Comentarios