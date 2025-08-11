Javier Milei declaró que el posteo agraviante contra Ian Moche "está amparado por la libertad de expresión"

Los ataques a la familia Moche

La familia de Moche viene sufriendo ataques de cuentas relacionadas con el oficialismo desde que contó en una entrevista, hace dos meses, que el año pasado en una reunión con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, le planteó que la discapacidad de su hijo no era “un problema del Estado”. “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?”, cuestionó Spagnuolo, cuyo antecedente al asumir al frente de la Andis fue ser el abogado personal de Milei. Ian y su familia participaron activamente en el debate en el Congreso por la Ley de Discapacidad.