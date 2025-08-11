Paro en la UNT: Adiunt advierte sobre renuncias y precarización

Diego Toscano, secretario adjunto de Adiunt, destacó que el paro universitario iniciado esta semana tuvo un alto acatamiento en su primer día, impulsado por la adhesión de los gremios docentes Conadu y Conadu Histórica, así como del personal no docente. “El reclamo principal es el problema salarial. Hoy estamos en el orden de aproximadamente el 50% del valor adquisitivo del salario de cuando comenzó el gobierno de Javier Milei”, señaló el docente a LA GACETA.