Refuerzan la seguridad en Alberdi con nuevos corredores de vigilancia

En apenas dos meses desde la asunción de las nuevas autoridades de la intervención en Alberdi, dispuesta por el Poder Ejecutivo, el área de seguridad muestra avances concretos. Bajo la conducción de Guillermo Norry, se pusieron en marcha divisiones específicas como la Guardia Urbana, la Dirección de Drogas Peligrosas y la Patrulla Motorizada, reforzadas con 60 nuevos agentes y 10 vehículos.
La más reciente medida es la incorporación de cuatro corredores estratégicos de vigilancia, de los cuales el primero ya está en fase de prueba. Los restantes contarán con dispositivos tecnológicos conectados al Centro de Monitoreo de la ciudad. Según adelantaron desde el despacho del interventor, en una avenida principal se instalarán cuatro cámaras domo PTZ, con capacidad de movimiento horizontal, vertical y zoom, iluminación y botón de pánico. “Es una herramienta ideal para la vigilancia de áreas extensas por su flexibilidad y cobertura”, destacaron.
El plan forma parte de la reestructuración de seguridad impulsada por el Ministerio del Interior, que conduce Darío Monteros, y respaldada por el gobernador Osvaldo Jaldo. Los primeros resultados, según registros de la Policía de la Provincia, indican una merma importante en el índice delictivo, atribuida a la implementación de 15 puntos de recorrido, patrullajes en barrios periféricos y el funcionamiento de un renovado Centro de Monitoreo.
“Elevamos al Ministerio del Interior un informe que detalla estos índices, gracias a una rutina intensificada con tres operativos diarios diferentes entre las 17 y las 6 del día siguiente. Es una dinámica que antes no existía”, explicó Marcelo Moreno, secretario de Seguridad.
En los últimos 60 días, los operativos permitieron el secuestro de más de 20 motocicletas y la aprehensión de personas por robos, hurtos y delitos vinculados al narcotráfico, en más de 250 procedimientos preventivos.
La intervención también alcanzó a la Dirección de Tránsito y Jefatura Vial, con una recomposición de la plantilla para mejorar la señalización en las principales arterias. Cambios similares se aplicaron en las secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos.
Actualmente, Alberdi cuenta con unos 1.500 empleados municipales, de los cuales dos tercios son de planta permanente. “Todos perciben sus haberes en tiempo y forma, de manera bancarizada”, subrayó Norry, quien remarcó la buena recepción de la comunidad hacia las medidas implementadas.