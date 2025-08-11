Refuerzan la seguridad en Alberdi con nuevos corredores de vigilancia

La más reciente medida es la incorporación de cuatro corredores estratégicos de vigilancia, de los cuales el primero ya está en fase de prueba. Los restantes contarán con dispositivos tecnológicos conectados al Centro de Monitoreo de la ciudad. Según adelantaron desde el despacho del interventor, en una avenida principal se instalarán cuatro cámaras domo PTZ, con capacidad de movimiento horizontal, vertical y zoom, iluminación y botón de pánico. “Es una herramienta ideal para la vigilancia de áreas extensas por su flexibilidad y cobertura”, destacaron.