 Silicon Valley vs. China: dos formas de pensar el futuro
Hace 10 Hs

Este jueves 14 de agosto, a las 15:30, la sede de la Fundación del Tucumán será el escenario de una charla que promete abrir mentes y generar reflexión. Estará a cargo de Alberto Nuñez, Director Ejecutivo de la Fundación, quien compartirá su mirada sobre dos modelos que están definiendo el rumbo del mundo: Silicon Valley y China.

La propuesta surge de sus recientes viajes a ambos polos de innovación global. Alberto Nuñez conoce bien el ecosistema californiano: desde 2018 ha liderado diez experiencias para empresarios y funcionarios en Silicon Valley, cuna de gigantes como Google, Apple y Facebook, donde la disrupción, el propósito personal y la tolerancia al fracaso son pilares fundamentales. Pero su último recorrido por China lo llevó a replantearse muchas certezas.

“Encontré un país que ya no solo fabrica: innova, planifica a 15 años y ejecuta con una disciplina que impacta”, afirma el Director Ejecutivo de la Fundación del Tucumán.

Durante el encuentro, Alberto Nuñez compartirá imágenes, datos y anécdotas de primera mano: desde fabricantes de drones que dominan el 70% del mercado mundial, hasta ferias tecnológicas con paneles solares en forma de tejas y mini robots diseñados para acompañar personas.

Más allá de la tecnología, el foco estará puesto en las diferencias culturales profundas. En China, el sacrificio personal se entiende como un aporte al bien colectivo. En Silicon Valley, el esfuerzo se canaliza hacia la realización de un propósito individual que puede escalar globalmente. “No se trata de copiar modelos, sino de entenderlos para adaptar lo mejor de cada uno a nuestra realidad”, explica el Director Ejecutivo de la Fundación del Tucumán.

La invitación está abierta a toda persona interesada en comprender qué podemos aprender de estas dos formas de pensar el futuro, tanto para el desarrollo personal y profesional como para construir una comunidad más innovadora, colaborativa y competitiva.

“El futuro no espera: o lo diseñamos, o nos lo diseñan. Y para diseñarlo, hay que pensar distinto”, resume el conferencista.

La cita es este jueves 14 de marzo, a las 15:30 hs, en la sede de la Fundación del Tucumán. La entrada es libre, con cupos limitados. Los interesados pueden inscribirse en la sección “Actividades” del sitio web www.fundaciondeltucuman.com.

