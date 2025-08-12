Silicon Valley vs. China: dos formas de pensar el futuro

Más allá de la tecnología, el foco estará puesto en las diferencias culturales profundas. En China, el sacrificio personal se entiende como un aporte al bien colectivo. En Silicon Valley, el esfuerzo se canaliza hacia la realización de un propósito individual que puede escalar globalmente. “No se trata de copiar modelos, sino de entenderlos para adaptar lo mejor de cada uno a nuestra realidad”, explica el Director Ejecutivo de la Fundación del Tucumán.