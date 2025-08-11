Racing visita a Peñarol en Montevideo con el objetivo firme de avanzar en la Copa Libertadores

Racing afrontará este martes un desafío crucial en su sueño por volver a levantar la Copa Libertadores. Desde las 21.30 visitará a Peñarol, en Montevideo, por el juego de ida de los octavos de final.
El equipo que dirige Gustavo Costas viajó a Uruguay con una baja sensible: Ignacio Rodríguez, afectado por un esguince leve en el tobillo. Por ese motivo quedó prácticamente descartado tras resentirse en el empate 1-1 contra Boca en La Bombonera.
Si bien Costas aún no lo confirmó, a su lugar lo ocuparía Gabriel Rojas, quien pese a su historial de lesiones en la rodilla respondió bien en el clásico contra el “Xeneize” y llega en óptimas condiciones.
Por otra parte, el arquero Gabriel Arias está listo para retornar a la titularidad luego de superar un desgarro en el bíceps femoral. En tanto Santiago Solari, recuperado de una lesión en el isquiotibial, regresará a la titularidad para reemplazar a Tomás Conechny.
En el estadio “Campeón del Siglo”, la “Academia” intentará dar el primer paso en busca de cuartos de final. Por eso, su DT_no se guarda nada y hasta Marcos Rojo (el último refuerzo) ocuparía un lugar entre los relevos.
En otro cruce de octavos, desde las 19, Vélez visitará a Fortaleza de Brasil.