 Racing visita a Peñarol en Montevideo con el objetivo firme de avanzar en la Copa Libertadores
Secciones
DeportesFútbol

Racing visita a Peñarol en Montevideo con el objetivo firme de avanzar en la Copa Libertadores

Con la baja de Ignacio Rodríguez por lesión, la “Academia” viajó con una plantilla con novedades y la expectativa de Gabriel Arias y Santiago Solari para el debut en octavos de final.

Hace 3 Hs

Racing afrontará este martes un desafío crucial en su sueño por volver a levantar la Copa Libertadores. Desde las 21.30 visitará a Peñarol, en Montevideo, por el juego de ida de los octavos de final.

El equipo que dirige Gustavo Costas viajó a Uruguay con una baja sensible: Ignacio Rodríguez, afectado por un esguince leve en el tobillo. Por ese motivo quedó prácticamente descartado tras resentirse en el empate 1-1 contra Boca en La Bombonera.

Si bien Costas aún no lo confirmó, a su lugar lo ocuparía Gabriel Rojas, quien pese a su historial de lesiones en la rodilla respondió bien en el clásico contra el “Xeneize” y llega en óptimas condiciones.

Por otra parte, el arquero Gabriel Arias está listo para retornar a la titularidad luego de superar un desgarro en el bíceps femoral. En tanto Santiago Solari, recuperado de una lesión en el isquiotibial, regresará a la titularidad para reemplazar a Tomás Conechny.

En el estadio “Campeón del Siglo”, la “Academia” intentará dar el primer paso en busca de cuartos de final. Por eso, su DT_no se guarda nada y hasta Marcos Rojo (el último refuerzo) ocuparía un lugar entre los relevos.

En otro cruce de octavos, desde las 19, Vélez visitará a Fortaleza de Brasil.

Temas UruguayClub Atlético Boca JuniorsBrasilRacing ClubMarcos RojoSantiago SolariEstadio Alberto J ArmandoGabriel Arias
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español
1

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta
2

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán
3

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei
4

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Comienza una semana completa de paro en la UNT
5

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana
6

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Más Noticias
El error que vinculó a Atlético Tucumán con una mala experiencia que tuvieron Orsi y Gómez

El error que vinculó a Atlético Tucumán con una mala experiencia que tuvieron Orsi y Gómez

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Nueve finales por delante: qué debe ajustar San Martín después del golpe en Puerto Madryn

Nueve finales por delante: qué debe ajustar San Martín después del golpe en Puerto Madryn

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

No hubo enfrentamientos entre las parcialidades, dijo Agüero Gamboa en relación a la vuelta de los visitantes a Tucumán

"No hubo enfrentamientos entre las parcialidades", dijo Agüero Gamboa en relación a la vuelta de los visitantes a Tucumán

Atlético Tucumán- Newells: lo que tenes que saber sobre la venta de entradas

Atlético Tucumán- Newells: lo que tenes que saber sobre la venta de entradas

Polémica en Asunción: descalifican al argentino Mateo Kalejman tras ganar el oro en ciclismo contrarreloj

Polémica en Asunción: descalifican al argentino Mateo Kalejman tras ganar el oro en ciclismo contrarreloj

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Comentarios