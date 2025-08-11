 Entre Ríos: rescataron a cuatro hermanitos que estaban solos, sin comida y en estado de abandono en su casa
Entre Ríos: rescataron a cuatro hermanitos que estaban solos, sin comida y en estado de abandono en su casa

Tienen entre 1 y 6 años, estaban solos y sin comida en una vivienda.

Hace 3 Hs

Una denuncia vecinal permitió que la policía rescatara a cuatro hermanitos, de entre 1 y 6 años, que estaban solos y sin comida en Entre Ríos, en una vivienda en la zona de las calles Urdinarrain y Feliciano. La madre se había ausentado por varias horas y explicó luego que tenía problemas de salud.

Denuncia de vecinos y hallazgo de los chicos en estado de abandono

La alerta llegó el sábado por la noche, cuando una vecina avisó a la Comisaría de Minoridad que los niños estaban sin supervisión. Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron a los menores casi desnudos, con falta de higiene y en un ambiente en condiciones insalubres.

El fiscal Martín Núñez dispuso la intervención del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), que confirmó antecedentes previos de intervenciones en la familia.

Asistencia médica y medidas de protección

Los chicos fueron llevados a la comisaría, donde recibieron baño, ropa limpia y alimentos, y luego trasladados al hospital Masvernat para revisión pediátrica y control médico policial.

Momentos después, la madre se presentó en la comisaría argumentando que su ausencia se debía a un problema de salud. Sin embargo, el COPNAF dispuso como medida urgente que los niños quedaran bajo resguardo en un hogar de menores.

Investigación judicial por abandono y maltrato infantil

Por orden judicial, se inició una causa de oficio por presunto abandono y maltrato infantil. La Justicia busca determinar responsabilidades y definir quién quedará a cargo del cuidado de los menores.

Qué es el maltrato infantil y sus formas

Físico: golpes, quemaduras, fracturas u otras lesiones provocadas intencionalmente.

Psicológico: humillaciones, amenazas o actitudes que afecten la autoestima del niño.

Por negligencia: abandono, falta de atención médica, alimentación o higiene.

Abuso sexual: contacto o interacción sexual forzada por un adulto.

Exposición a violencia: hacer testigos a los niños de agresiones o abusos hacia terceros.

